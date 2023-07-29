Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Янку Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Cristian Negut из команды Германнштадт подал угловой справа.

21' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Albert Stahl наказан за толчок Sota Mino

20' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

17' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

13' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Albert Stahl выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола