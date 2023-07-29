Тур: 3. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
11
Petru
Dragos
14
Sota
Mino
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
55
Поп
Рареш
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Petru DragosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Германнштадт
УТА Арад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
101
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|2
|0.67
|Янку Габриэль
|1
|0.33
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Petru Dragos
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поп Рареш
|1
|0.33
|Купер Годберг
|1
|0.33
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Cristian Mihai
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Германнштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2
УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1
Результаты матчей
Германнштадт
УТА Арад
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2