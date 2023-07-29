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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 26'
УТА Арад
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
УТА Арад
2.20
3.34
4.64
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
11
Petru
Dragos
10
Янку
Габриэль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
51
Ороиан
Александру
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
93
Якоб
Флорин
4
Бенга
Александру
8
Карп
Кэтэлин
44
Роганович
Марко
7
Стахл
Алберт
18
Абейд
Али
27
Марку
Геральд
80
Думитрашку
Денис
10
Фабри
Андрей
55
Поп
Рареш
9
Купер
Годберг
Германнштадт
УТА Арад

История личных встреч

Германнштадт
УТА Арад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
101

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 2 0.67
Янку Габриэль 1 0.33
Негуц Кристиан 0 0
Petru Dragos 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поп Рареш 1 0.33
Купер Годберг 1 0.33
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Альхассан Баба 1 0
Petru Dragos 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карп Кэтэлин 1 0
Абейд Али 1 0
Фабри Андрей 1 0
Исак Дамьян 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Германнштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2
УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
УТА Арад

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Германнштадт
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
УТА Арад
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
УТА Арад
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Германнштадт
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
УТА Арад
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Германнштадт контролирует мяч.
  • 28'
    Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Германнштадт пытается что-то создать.
  • 28'
    Якоб Флорин делает важнейший сейв!
  • 28'
    Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 28'
    Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 28'
    Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    УТА Арад
    2.20
    3.34
    4.64
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    Где смотреть матч Германнштадт 0:0 УТА Арад онлайн

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