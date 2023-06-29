Андрей Никитин с левого фланга выполнил пас на дальний край штрафной площади на Кирилла Никитина, который не лучшим образом обработал игровой снаряд, из-за чего потенциально опасный момент был упущен.

С левого фланга Андрей Никитин теперь выполнял навесную подачу в центр, но по слишком высокой траектории мяч полетел, так что вышел за боковую линию на противоположной бровке.

В контратаке "Иртыша" следовал заброс вперёд через полполя на забегание Разборова, но на выходе сработал Имамов, который забрал мяч у линии штрафной площади.

Кирилл Никитин с левой ноги снова пробивал из-за пределов штрафной площади, но один из соперников успел на него выдвинуться и поставить блокшот.

Алиев падал за пределами штрафной площади соперника в борьбе против далеко выскочившего вратаря. Арбитр дал свисток и наказал нападающего за симуляцию.

Разборов сместился на левый фланг атаки и выполнял прострельную передачу вдоль ворот на 9-го номера, но прочитал данное решение Имамов, что позволило ему успешно забрать мяч на перехвате.

Ближе к концу первого тайма скорости на поле начали замедляться. Мяч в таких условиях будет вязнуть в силовой борьбе в центральной зоне.

После второй подачи углового подряд омичи смогли отбить мяч подальше, после чего вынудили соперников отпасовывать мяч далеко назад.

Передача на левый край штрафной площади следовала на забегание Симоняну, но тот наткнулся на корпус защитника, а мяч на выходе спокойно забрал Полетаев.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ИРТЫША"! Номинальные гости обрезались на своей половине, тут же прошёл пас на Алиева, который вошёл в штрафную площадку, убрал мяч под себя, после чего его в подкате сбил защитник.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Илья Петров!!! С точки Петров не сумел пробить Полетаева, который угадал направление удара, но парировал мяч перед собой, чем воспользовался Илья на добивании.

Пока что не похоже, что в этом матче нас ждёт какая-то серьёзная интрига. Дальневосточники достаточно уверенно разбирают соперника и наказывают его за ошибки.

Штрафной удар заработали "армейцы" неподалёку от правого угла штрафной площади, ближе к центральной оси. Отсюда нужно угрожать прямым ударом.

Петров после короткого разбега пробивал над "стенкой", но немного перекрутил мяч, из-за чего не попал в створ ворот.

У "Иртыша" сейчас совершенно ничего не получается в комбинационном плане. Стараются омичи организовать коллективный высокий прессинг, но он пока что никаких дивидендов не приносит.

19' Свой первый угловой на правом фланге заработали хабаровчане. После подачи Алиев сработал на подборе и пытался с помощью финтов выйти на ударную позицию, но сумел заработать только ещё один угловой.

18' Опасно в середине поля сыграл Свольский, срубив в подкате Кирилла Никитина, за что получил жёлтую карточку.

17' В новой атаке "Иртыша" левым флангом была попытка обострить игру через короткий пас, но линейный арбитр зафиксировал положение "вне игры".

16' Подача второго углового подряд у номинальных гостей совсем не получилось - мяч толком не был поднят над землёй, так что ближайший защитник СКА просто выбил мяч подальше в поле.

15' Подача последовала в центр штрафной площади, откуда Киприн пробивал головой, но мяч попал в одного из защитников и снова ушёл за лицевую линию поля.

14' Омичи тут же идут большими силами в атаку, сумев заработать угловой на левом фланге. Сейчас снова будет следовать подача в гущу футболистов.

13' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кирилл Никитин!!!

На правом краю атаки Никитин принял мяч, сместился немного в центр и с левой ноги с 20 метров пробил идеально точно в дальнюю "девятку".

11' На чужой половине поля агрессивно отработал 27-й номер "Иртыша". Очень активно играют сегодня футболисты, которые находятся на просмотре, желая получить контракты этим летом.

10' Два угловых подряд с левого фланга подали номинальные гости. После второй подачи головой пробивал 9-й номер, но не попал в створ ворот.