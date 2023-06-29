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СКА-Хабаровск
2:0
Первый тайм: 35'
Иртыш Омск
0'
1:0
13' Гол
Никитин Кирилл
17' Желтая карточка
Свольский Александр
22' Не забитый пенальти
Петров Илья
2:0
22' Гол
Петров Илья
31' Желтая карточка
Алиев Саид
78
Имамов
Ислам
6
Путилов
Андрей
22
Покидышев
Николай
29
Рукас
Томас
8
Стародуб
Дмитрий
44
Савинов
Андрей
95
Петров
Илья
77
Симонян
Артём
35
Никитин
Андрей
Владимирович
20
Никитин
Кирилл
19
Алиев
Саид
88
Полетаев
Владислав
27
игрок
на
просмотре
№1
15
Свольский
Александр
3
Полковников
Максим
2
Киприн
Данил
68
Хачатрян
Максим
29
игрок
на
просмотре
№2
9
игрок
на
просмотре
№3
98
Демьянов
Виктор
24
Босов
Александр
11
Разборов
Андрей
СКА-Хабаровск
Иртыш Омск

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Иртыш Омск

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2
Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0
Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Иртыш Омск - Химик-Август 3:0 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Иртыш Омск - Челябинск 0:0
  • Первый тайм
  • 35'
    Ближе к концу первого тайма скорости на поле начали замедляться. Мяч в таких условиях будет вязнуть в силовой борьбе в центральной зоне.
  • 33'
    Разборов сместился на левый фланг атаки и выполнял прострельную передачу вдоль ворот на 9-го номера, но прочитал данное решение Имамов, что позволило ему успешно забрать мяч на перехвате.
  • Желтая карточка
    32'
    Алиев падал за пределами штрафной площади соперника в борьбе против далеко выскочившего вратаря. Арбитр дал свисток и наказал нападающего за симуляцию.
  • 31'
    Кирилл Никитин с левой ноги снова пробивал из-за пределов штрафной площади, но один из соперников успел на него выдвинуться и поставить блокшот.
  • 30'
    В контратаке "Иртыша" следовал заброс вперёд через полполя на забегание Разборова, но на выходе сработал Имамов, который забрал мяч у линии штрафной площади.
  • 29'
    С левого фланга Андрей Никитин теперь выполнял навесную подачу в центр, но по слишком высокой траектории мяч полетел, так что вышел за боковую линию на противоположной бровке.
  • 28'
    Андрей Никитин с левого фланга выполнил пас на дальний край штрафной площади на Кирилла Никитина, который не лучшим образом обработал игровой снаряд, из-за чего потенциально опасный момент был упущен.
  • 27'
    У "Иртыша" сейчас совершенно ничего не получается в комбинационном плане. Стараются омичи организовать коллективный высокий прессинг, но он пока что никаких дивидендов не приносит.
  • Опасный момент
    26'
    Петров после короткого разбега пробивал над "стенкой", но немного перекрутил мяч, из-за чего не попал в створ ворот.
  • Фол, нарушение
    25'
    Штрафной удар заработали "армейцы" неподалёку от правого угла штрафной площади, ближе к центральной оси. Отсюда нужно угрожать прямым ударом.
  • 24'
    Пока что не похоже, что в этом матче нас ждёт какая-то серьёзная интрига. Дальневосточники достаточно уверенно разбирают соперника и наказывают его за ошибки.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Илья Петров!!!
    С точки Петров не сумел пробить Полетаева, который угадал направление удара, но парировал мяч перед собой, чем воспользовался Илья на добивании.
  • Пенальти!
    22'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ИРТЫША"! Номинальные гости обрезались на своей половине, тут же прошёл пас на Алиева, который вошёл в штрафную площадку, убрал мяч под себя, после чего его в подкате сбил защитник.
  • 21'
    Передача на левый край штрафной площади следовала на забегание Симоняну, но тот наткнулся на корпус защитника, а мяч на выходе спокойно забрал Полетаев.
  • Угловой
    20'
    После второй подачи углового подряд омичи смогли отбить мяч подальше, после чего вынудили соперников отпасовывать мяч далеко назад.
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    • Угловой
      19'
      Свой первый угловой на правом фланге заработали хабаровчане. После подачи Алиев сработал на подборе и пытался с помощью финтов выйти на ударную позицию, но сумел заработать только ещё один угловой.
    • Желтая карточка
      18'
      Опасно в середине поля сыграл Свольский, срубив в подкате Кирилла Никитина, за что получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      17'
      В новой атаке "Иртыша" левым флангом была попытка обострить игру через короткий пас, но линейный арбитр зафиксировал положение "вне игры".
    • 16'
      Подача второго углового подряд у номинальных гостей совсем не получилось - мяч толком не был поднят над землёй, так что ближайший защитник СКА просто выбил мяч подальше в поле.
    • Угловой
      15'
      Подача последовала в центр штрафной площади, откуда Киприн пробивал головой, но мяч попал в одного из защитников и снова ушёл за лицевую линию поля.
    • Угловой
      14'
      Омичи тут же идут большими силами в атаку, сумев заработать угловой на левом фланге. Сейчас снова будет следовать подача в гущу футболистов.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кирилл Никитин!!!
      На правом краю атаки Никитин принял мяч, сместился немного в центр и с левой ноги с 20 метров пробил идеально точно в дальнюю "девятку".
    • 11'
      На чужой половине поля агрессивно отработал 27-й номер "Иртыша". Очень активно играют сегодня футболисты, которые находятся на просмотре, желая получить контракты этим летом.
    • Опасный момент
      10'
      Два угловых подряд с левого фланга подали номинальные гости. После второй подачи головой пробивал 9-й номер, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      9'
      Штрафной удар на месте левого вингера заработали омичи. Последовала подача во вратарскую площадь, где Имамов не рискнул ловить мяч в руки, отбив снаряд на угловой.
    • 8'
      Никитин теперь на левом фланге немного потанцевал с мячом, после чего выполнял прострельную передачу вдоль ворот, однако Полетаев уверенно сработал на перехвате, забрав мяч намертво.
    • Опасный момент
      7'
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Симоняна, который сильно простреливал вдоль ворот, однако Алиев немного не успел на замыкание.
    • 6'
      В целом игровой ритм пока что сложно назвать интенсивным. Номинальные хозяева прощупывают оборону соперника на наличие слабых мест, но пока что без серьёзной агрессии.
    • 5'
      Омичи отошли всем составом на свою треть поля, решив перестроиться на тактику сдерживания соперника.
    • 4'
      Ещё одну атаку левым флангом провели дальневосточники, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, однако обороняющиеся вынесли мяч за боковую линию.
    • 3'
      В быстрой контратаке номинальных хозяев Алиев ворвался с левого фланга в штрафную площадку, но мяч из-под ног у него чисто сумел выбить защитник.
    • 2'
      Встреча началась с небольшим сумбуром. Омичи стараются активничать с мячом, но "армейцы" грамотно выстроили позиционную оборону.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • А вот и они! Всё в порядке! Наша встреча в скором времени начнётся.
    • Первыми их подтрибунного помещения вышли хабаровчане. Ждём омичей...
    • Немножко задерживается начало матча. Команды ещё не вышли на поле. Судьи их ждут.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором "СКА-Хабаровск" сыграет с омским "Иртышем". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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