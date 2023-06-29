2:0
Первый тайм: 35'
0'
1:0
13' ГолНикитин Кирилл
17' Желтая карточкаСвольский Александр
22' Не забитый пенальтиПетров Илья
2:0
22' ГолПетров Илья
31' Желтая карточкаАлиев Саид
Ход матча
13'
1:0
22'
22'
2:0
31'
Прогноз на матч от Liveresult
78
Имамов
Ислам
29
Рукас
Томас
95
Петров
Илья
19
Алиев
Саид
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алиев СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петраков Валерий
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Иртыш Омск
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2
Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0
Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Иртыш Омск - Химик-Август 3:0 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Иртыш Омск - Челябинск 0:0