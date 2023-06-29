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СКА-Хабаровск
 
Позже
Иртыш Омск
Прогнозы 11
СКА-Хабаровск 81.8% (9)
X 18.2% (2)
Иртыш Омск 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Иртыш Омск

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2
Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0
Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Иртыш Омск - Химик-Август 3:0 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Иртыш Омск - Челябинск 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Иртыш Омск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2023, осталось 4 часа 38 минут.



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    • Прогнозы 11
    СКА-Хабаровск 81.8% (9)
    X 18.2% (2)
    Иртыш Омск 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Иртыш Омск онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Иртыш Омск

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    78.6% (11)
    Ничья
    14.3% (2)
    Иртыш Омск
    7.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (6)
    Меньше
    53.85% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (8)
    Нет
    38.46% (5)
    Популярный счёт
    2:1 СКА-Хабаровск
    35.7% (5)
    1:0 СКА-Хабаровск
    28.6% (4)
    1:1 Ничья
    14.3% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Иртыш Омск
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