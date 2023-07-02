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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Англия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 39'
Португалия (до 21 года)
0'
1:0
34' Гол
Гордон Энтони

Ход матча

34'
Гордон Энтони
(Гиббс-Уайт Морган)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 133
Англия (до 21 года) 81.2% (108)
X 15.8% (21)
Португалия (до 21 года) 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Португалия (до 21 года)
2.20
3.61
4.54
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
14
Гарнер
Джеймс
5
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Колуилл
Леви
2
Ааронс
Макс
23
Мадуэке
Нони
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
8
Рамси
Джакоб
7
Гиббс-Уайт
Морган
11
Гордон
Энтони
1
Биай
Селтун
13
Феррейра
Зе
16
Пенетра
Алешандре
3
Амаро
Андре
5
Тавареш
Нуну
17
Невеш
Жоау
6
Данташ
Тьягу
4
Саму
Кошта
11
Консейсау
Франсишку
20
Силва
Фабио
7
Нету
Педру
Англия (до 21 года)
4-4-2
Португалия (до 21 года)
4-3-3

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Е(2Г
2:0
Е(2Г
0:1
ТМ(2Г
3:1
МФВТ
1:0
Е
0:1
Е
1:0
Е
2:0
Е
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.5
Смит-Роу Эмил 2 0.5
Рамси Джакоб 1 0.25
Арчер Камерон 1 0.25
Эллиотт Харви 1 0.25
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Португалия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Андре IV 1 0.25
Невеш Жоау 1 0.25
Данташ Тьягу 1 (1) 0.25
Нету Педру 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Джонсон Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ааронс Макс 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Португалия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужу Томаш 0 1
Нету Педру 1 0
Данташ Тьягу 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Саму Кошта 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Амаро Андре 1 0
Феррейра Зе 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Англия (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2
Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/4 финала
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 2 (2)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Гордон Энтони 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Израиль (до 21 года) Перец Даниэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    10 минут остается у нас до перерыва, всё-таки игровое преимущество сборной Англии сказалось.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭНТОНИ ГОРДОН!
    Гиббс-Уайт получает мяч от Мадуэке на правом краю штрафной и исполняет острый прострел, а Гордон без помех метров с восьми поражает цель!
  • 31'
    Мадуэке врывается в штрафную с правого края, не обыгрывает защитника, а закручивает мяч в дальний угол - мимо створа.
  • Угловой
    30'
    Угловой в исполнении сборной Португалии не привел к моменту, удар Зе Феррейры с подбора удалось заблокировать Гиббс-Уайту.
  • 29'
    Саму Кошта прорывается по левому флангу атаки, однако прострел в штрафную успевает прервать Анхель Гомес.
  • 28'
    Мадуэке входит в штрафную с правого края и катит на Гордона, тот отдает еще левее на Гиббс-Уайта, прострел которого оборона португальцев прерывает.
  • 26'
    Консейсау с большим трудом успевает к мячу на правом фланге, а вот пространства для точной подачей у Франсишку уже не осталось.
  • Фол, нарушение
    25'
    Зе Феррейра на фланге обороны опережает Гиббс-Уайта, полузащитник англичан и "Ноттингем Форест" вынужден нарушить правила.
  • 23'
    Гордон получает мяч на левом краю штрафной и вторым касанием пробивает низом - Биай забирает снаряд в руки.
  • 22'
    Снова сборная Англии обосновалась с мячом на чужой половине поля, однако продвинуться к штрафной площади португальцы не позволяют.
  • 20'
    Удается сборной Португалии окончательно выровнять игру, сейчас уже нельзя выделить англичан как фаворитов этой встречи.
  • 18'
    Педру Нету приближается к штрафной с левого края, однако Мадуэке снова помогает своей обороне, не позволяя сопернику пойти в дриблинг.
  • 16'
    Вот так сборная Португалии создала остроту у чужих ворот, сразу же можно сказать, что преимущество уже за командой с Пиренейского полуострова.
  • Угловой
    15'
    После навеса с углового удар Данташа заблокировал Гордон, а Нуну Таварешу не удается попасть в створ.
  • Опасный момент
    14'
    После навеса с правого фланга у Фабиу Силвы не получился удар головой, мяч дошел до угла вратарской, откуда в ближний угол пробил Нету - Траффорд спас свои ворота!
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    • Угловой
      13'
      Педру Нету с углового исполнил слишком высокую подачу, за пределами штрафной мяч подобрал партнер, но заброс в штрафную был прерван англичанами.
    • 12'
      Педру Нету получил мяч на левом фланге, прошел одного защитника, однако Мадуэке подстраховал своих, выбив снаряд на угловой.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче заработали англичане, однако с подачей Гиббс-Уайта на ближнюю штангу оборона сборной Португалии справилась.
    • 10'
      Португальцы исполняют диагональный перевод на левый фланг на Педру Нету, которому дотянуться до мяча не удается.
    • 9'
      Два года назад команды играли на групповом этапе чемпионата Европы, тогда португальцы были сильнее - 2:0. Победили португальцы и в 2015 году благодаря голу Жоау Мариу.
    • 8'
      Вообще никаких событий в эти минуты не происходит, арбитр даже ни разу не свистнул нарушения правил.
    • 6'
      Не самые высокие скорости у нас в дебюте игры, не спешат англичане форсировать события на чужой половине, стараясь сохранить мяч.
    • 5'
      Пока сборная Англии на чужой половине поля чувствует себя чуть поувереннее, португальцы за центр поля перейти не могут.
    • 4'
      Первая атака сборной Англии завершается ударом Джонса с радиуса штрафной после скидки Гордона - мяч проходит чуть правее створа.
    • 3'
      Соперник победителя этой пары по полуфинальному матчу уже известен - сборная Израиля вчера по пенальти одолела хозяев турнира сборную Грузии.
    • 2'
      Сборная Англии уверенно выиграла свою группу, выиграв у Чехии, Израиля и Германии с одинаковым счётом 2:0. Португальцы же в драматичном матче одолели Бельгию и пробились из группы А со второго места.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    81.8% (112)
    Ничья
    15.3% (21)
    Португалия (до 21 года)
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (72)
    Меньше
    37.93% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 21 года)
    39.4% (54)
    1:0 Англия (до 21 года)
    13.9% (19)
    1:1 Ничья
    8.8% (12)
    2:0 Англия (до 21 года)
    8% (11)
    3:2 Англия (до 21 года)
    6.6% (9)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:1 Португалия (до 21 года)
    1.5% (2)
    3:1 Англия (до 21 года)
    1.5% (2)
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