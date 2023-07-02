Стадион: имени Рамаза Шенгелия. Главный судья: Обренович Раде
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мадуэке
Нони
21
Гомес
Анхель
17
Джонс
Кёртис
13
Феррейра
Зе
17
Невеш
Жоау
20
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
21 Гомес АнхельПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Рашуорт КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дойл ТоммиПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карсли Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Феррейра ЗеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АфонсуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вашку СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Руй
История личных встреч
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.5
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.5
|Рамси Джакоб
|1
|0.25
|Арчер Камерон
|1
|0.25
|Эллиотт Харви
|1
|0.25
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Андре IV
|1
|0.25
|Невеш Жоау
|1
|0.25
|Данташ Тьягу
|1 (1)
|0.25
|Нету Педру
|0
|0
Карточки
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араужу Томаш
|0
|1
|Нету Педру
|1
|0
|Данташ Тьягу
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Феррейра Зе
|1
|0
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Англия (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2
Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1
Результаты матчей
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|2 (2)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Англия (до 21 года)
|Гордон Энтони
|2 (1)
|Франция (до 21 года)
|Баркола Бредли
|2 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 3
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Израиль (до 21 года)
|Перец Даниэль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года)
Исход игры
Англия (до 21 года)
81.8% (112)
Ничья
15.3% (21)
Португалия (до 21 года)
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
72.41% (84)
Нет
27.59% (32)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 21 года)
39.4% (54)
1:0 Англия (до 21 года)
13.9% (19)
1:1 Ничья
8.8% (12)
2:0 Англия (до 21 года)
8% (11)
3:2 Англия (до 21 года)
6.6% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Португалия (до 21 года)
1.5% (2)
3:1 Англия (до 21 года)
1.5% (2)
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