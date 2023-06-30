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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: .
Англия (до 21 года)
 
Позже
Португалия (до 21 года)
Прогнозы 46
Англия (до 21 года) 87% (40)
X 8.7% (4)
Португалия (до 21 года) 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия (до 21 года)
Ничья
Португалия (до 21 года)
2.00
3.71
4.13
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Е(2Г
2:0
Е(2Г
0:1
ТМ(2Г
3:1
МФВТ
1:0
Е
0:1
Е
1:0
Е
2:0
Е
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 2 0.67
Гордон Энтони 1 0.33
Рамси Джакоб 1 0.33
Арчер Камерон 1 0.33
Эллиотт Харви 1 0.33
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Португалия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Андре IV 1 0.33
Невеш Жоау 1 0.33
Данташ Тьягу 1 (1) 0.33
Нету Педру 0 0

Карточки

Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Джонсон Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ааронс Макс 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Португалия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужу Томаш 0 1
Нету Педру 1 0
Данташ Тьягу 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Саму Кошта 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Амаро Андре 1 0
Феррейра Зе 1 0

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Англия (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Португалия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2
Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:1 Словения (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) - Косово (до 21 года) 2:0 Хорватия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0
Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1

Результаты матчей

Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/4 финала
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Швейцария (до 21 года) Ндой Дан 2
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Чехия (до 21 года) Ярош Витезслав 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2023, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 46
    Англия (до 21 года) 87% (40)
    X 8.7% (4)
    Португалия (до 21 года) 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 21 года)
    Ничья
    Португалия (до 21 года)
    2.00
    3.71
    4.13
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    85.1% (40)
    Ничья
    10.6% (5)
    Португалия (до 21 года)
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 21 года)
    44.7% (21)
    1:0 Англия (до 21 года)
    17% (8)
    2:0 Англия (до 21 года)
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    3:2 Англия (до 21 года)
    4.3% (2)
    0:1 Португалия (до 21 года)
    4.3% (2)
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    Португалия (до 21 года)
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