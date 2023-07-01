Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Oscar Gloukh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Омри Гандельман. Удар в створ, но вратарь начеку

ШТАНГА! Так было близко к голу - Омри Гандельман нанес удар в каркас ворот!

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Idan Gorno создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Омри Гандельман нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

47' Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе

46' Idan Gorno возвращается на поле.

46' Грузия (до21) контролирует мяч.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Ох, нехорошо это выглядит. Гелашвили Ива получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Idan Gorno получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гелашвили Ива на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Idan Gorno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гелашвили Ива выиграл воздушное противоборство у Idan Gorno.

44' Грузия (до21) контролирует мяч.

43' Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Грузия (до21) пытается что-то создать.

43' Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Грузия (до21) пытается что-то создать.

42' Дор Тургеман выиграл воздушное противоборство у Каландадзе Александре

41' Грузия (до21) пытается что-то создать.

41' Давиташвили Зурико из команды Грузия (до21) разыграл угловой с левого угла.

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Каландадзе Александре выиграл воздушное противоборство у Дор Тургеман.

39' Лука Гагнидзе не смог попасть в створ ударом издали

39' Лука Гагнидзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Саба Сазонов выиграл воздушное противоборство у Idan Gorno.

38' Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Грузия (до21) пытается что-то создать.

37' Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

34' Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.

34' Грузия (до21) пытается что-то создать.

34' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

34' Омри Гандельман не смог попасть в створ ударом издали

33' Oscar Gloukh пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

33' Гелашвили Ива выиграл воздушное противоборство у Дор Тургеман.

33' Грузия (до21) пытается что-то создать.

32' Stav Lemkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Грузия (до21) контролирует мяч.

31' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

28' Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе

28' Грузия (до21) пытается что-то создать.

28' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

27' Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лука Гагнидзе ослабляет давление, выбив мяч.

26' Грузия (до21) пытается что-то создать.

25' Грузия (до21) контролирует мяч.

25' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

24' Дор Тургеман ослабляет давление, выбив мяч.

24' Грузия (до21) контролирует мяч.

24' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

23' Oscar Gloukh не смог попасть в створ ударом издали

23' Лука Гагнидзе ослабляет давление, выбив мяч.

23' Гелашвили Ива из команды Грузия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Хаяй Илай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Грузия (до21) контролирует мяч.

19' Idan Gorno выиграл воздушное противоборство у Гелашвили Ива

18' Грузия (до21) контролирует мяч.

18' Грузия (до21) контролирует мяч.

18' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

17' Гелашвили Ива выиграл воздушное противоборство у Дор Тургеман.

15' Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе

15' Гочолеишвили Гиорги из команды Грузия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Грузия (до21) контролирует мяч.

14' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

13' Карзев Эден не смог попасть в створ ударом издали

13' Хаяй Илай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Омри Гандельман ослабляет давление, выбив мяч.

12' Грузия (до21) контролирует мяч.

12' Цитаишвили Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Грузия (до21) контролирует мяч.

11' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

11' Stav Lemkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

10' Карзев Эден не смог попасть в створ ударом издали

9' Хаяй Илай выиграл воздушное противоборство у Giorgi Gagua.

9' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

9' Oscar Gloukh не смог попасть в створ ударом издали

8' Саба Сазонов из команды Грузия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Eitan Azulay нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Грузия (до21) контролирует мяч.

5' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

5' Оооо... вот это был удар! Дор Тургеман должен был забить с этой позиции.

5' Дор Тургеман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Коэн Гиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Грузия (до21) контролирует мяч.

3' Удар от ворот произведет Грузия (до21)

2' Грузия (до21) пытается что-то создать.

1' Грузия (до21) контролирует мяч.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Грузия (до21) начинает с центра поля