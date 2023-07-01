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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Грузия (до 21 года)
0:0
Второй тайм: 55'
Израиль (до 21 года)
0'
49' Желтая карточка
Карзев Эден

Ход матча

46'
Хвадагиани Саба
Гелашвили Ива
 
49'
 
Карзев Эден
51'
 
Хофмейстер Йоав
Карзев Эден

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 265 Количество передач 231
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 129
Грузия (до 21 года) 79.8% (103)
X 10.1% (13)
Израиль (до 21 года) 10.1% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия (до 21 года)
Ничья
Израиль (до 21 года)
3.45
3.30
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мамардашвили
Георгий
15
Сазонов
Саба
3
Гелашвили
Ива
4
Каландадзе
Александре
13
Гочолеишвили
Гиорги
8
Меквабишвили
Анзор
6
Гагнидзе
Лука
16
Азаров
Ираклий
19
Цитаишвили
Георгий
11
Гагуа
Гиорги
7
Давиташвили
Зурико
1
Перец
Даниэль
2
Жабер
Карем
21
Лемкин
Став
5
Коэн
Гиль
22
Хаяй
Илай
15
Азулай
Эйтан
6
Гандельман
Омри
7
Карзев
Эден
10
Глух
Оскар
11
Тургеман
Дор
9
Горно
Идан
Грузия (до 21 года)
3-4-3
Израиль (до 21 года)
4-4-2

История личных встреч

Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМ(2Г
1:2
ТМ(2Г
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Грузия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цитаишвили Георгий 1 0.25
Давиташвили Зурико 1 0.25
Сазонов Саба 1 0.25
Гулиашвили Георгий 1 0.25
Гагуа Гиорги 1 0.25
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 1 0.25
Гандельман Омри 1 0.25
Глух Оскар 0 0

Карточки

Грузия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давиташвили Зурико 1 0
Гулиашвили Георгий 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Каландадзе Александре 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Хвадагиани Саба 1 0
Ломинадзе Нодар 1 0
Гагуа Гиорги 1 0
Израиль (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 2 1
Ревиво Рой 2 0
Перец Даниэль 1 0
Коэн Гиль 1 0
Гандельман Омри 1 0
Глух Оскар 1 0
Хаяй Илай 1 0
Халаили Анан 1 0
Guy Luzon 1 0

Результаты матчей

Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Грузия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нидерланды (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0
Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2
Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2

Результаты матчей

Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1/4 финала
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Швейцария (до 21 года) Ндой Дан 2
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Чехия (до 21 года) Ярош Витезслав 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Не стал рисковать главный тренер сборной Израиля, решив убрать с поля игрока, который был наказан жёлтой карточкой.
  • Замена
    55'
    Замена в составе команды сборной Израиля. Эден Карзев уходит с поля и его заменит Хофмейстер Йоав.
  • Судья
    53'
    Главный судья взял паузу для совещания момента падения после падения Гагнидзе у чужой штрафной. Но никаких дальнейших действий не предпринял.
  • Желтая карточка
    52'
    Первая жёлтая карточка в нашей игре! Карзев жёстко влетел в своего оппонента и получил заслуженную жёлтую карточку.
  • 50'
    Опасный момент! Горно был на острие атаки, пробил он по воротам во вратаря и каким-то чудом не смог добить мяч в пустой угол!
  • 49'
    Израиль начал второй тайм, играя под первым номером. Грузия по-прежнему отбивается, выжидая момент для контратаки.
  • Замена
    47'
    В перерыве была сделана замена в составе сборной Грузии. Гелашвили Ива получил травму вместо него вышел на поле Саба Хвадагиани.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Два игрока разных команд врезались друг в друга лбами и получили небольшое повреждение. Вызвана на поле медицинская бригада для оказания помощи. Остановка в игре.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
  • 44'
    Более живо стали играть грузины на чужой половине поля. Команда рвётся к чужим воротам любыми путями, однако пока все попытки безрезультатны.
  • Судья
    43'
    Было небольшое подозрение на пенальти в штрафной Израиля, но посовещавшись с помощниками, главный судья не стал показывать на точку.
  • 41'
    Первый угловой в матче! Исполняет его сборная команда Грузии. Мяч полетел с правого фланга и достался игроку защищающей команде.
  • 40'
    Гагнидзе получил передачу из глубины поля, подобрал мяч под удобную ногу и пробил в дальний угол, но мяч пролетел мимо ворот.
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    • Фол, нарушение
      38'
      Цитаишвили в момент борьбы толкнул своего соперника рукой на чужой половине поля. Главный судья назначил штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      37'
      Гочолеишвили досталось по ногам от своего соперника на чужой половине поля. Игроки вступили в борьбу за нейтральный мяч, но без нарушения правил не обошлось.
    • 35'
      Совсем немного не дотянулся до мяча Тургеман, после передачи с левого фланга поля от своего партнёра, мяч медленно укатился за лицевую линию ворот.
    • Опасный момент
      34'
      Глух в очередной раз наносит удар из-за пределов штрафной площади, на этот раз попадает по воротам, Мамардашвили отбивает мяч в падении, спасая свою команду!
    • 32'
      Стоит отметить, что очень аккуратно играют футболисты, не допуская нарушений правил. Арбитру почти не приходится вступать в игру.
    • 31'
      Хорошее движение показывает сборная Израиль, атаки у них получаются быстрыми и резвыми, однако забить им так ещё и не получилось. 
    • 29'
      По-прежнему без моментов движется игра. Игроки передвигают мяч по центру поля, без конструктивных действий.
    • 28'
      Сборная Израиля постоянно контролирует мяч на чужой половине поля, дают им спокойно перекатывать мяч, но при любой попытке пройти дальше, совершают потерю.
    • 26'
      Израильтяне закрепились у чужих ворот и организовали острый момент. Однако голкипер вышел из ворот и поймал мяч в руки.
    • 25'
      Глух в очередной раз пытается поразить цель из дальней позиции, но пока всё без точных попаданий. Очередной удар полетел в молоко.
    • 23'
      Подача со штрафного стандарта получилась без попытки до удара в штрафной, защитник надёжно выбивает мяч, разряжая обстановку.
    • Фол, нарушение
      22'
      Меквабишвили нарушает правила против Карзева. Фол получился грубым, точно в ногу ударил своего соперника игрок сборной Грузии.
    • 20'
      Оказался мяч в сетке ворот у команды Израиля, однако его не засчитали из-за того что мяч раннее пересёк лицевую линию ворот.
    • 19'
      Пока ничего конструктивного и организованного в атаке команды не показывают. Игроки заметно осторожничают, выжидая ошибок соперника.
    • 17'
      Израиль контролирует мячом на своей половине поля, совершая перекат за счёт поперечных передач. Грузия не спешит встречать соперника в центре поля.
    • 16'
      Гочолеишвили выполнил навес с правого фланга поля в центральную площадь, где началась борьба за мяч, которая закончилась взятием мяча в руки голкипера.
    • 14'
      Зурико пристреливается к воротам соперника. Игрок выполнил удар из дальней позиции, но мяч полетел немного в сторону от ворот.
    • 13'
      На чужой половине поля игроки сборной Израиля отобрали мяч у соперника. Однако их встретила оборона на подступах к штрафной и разрядила обстановку.
    • 11'
      Карзев подобрал мяч под удобную ногу для удара и отправил мяч из-за пределов штрафной в сторону ворот. Мяч пролетел выше перекладины.
    • 10'
      Грузия находится в позиционной обороне и пока не спешит забирать мяч у соперника, предпочитая ожидать ошибок, в надежде убежать в контратаку.
    • 8'
      Израиль перевёл игру от своих ворот на чужой поле. Глух пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч пролетел выше цели.
    • Опасный момент
      7'
      Опасный момент! Тургеман имел возможность уже забивать, но пробил по воротам крайне не точно из убойной позиции. Грузины позволили провести сопернику острую атаку, которая чуть не завершилась голом.
    • 5'
      Хозяева контролируемо организовывают позиционную атаку, вынуждая своего соперника прижиматься к своим воротам. Но довести дело до удара у них не получается.
    • 4'
      Израиль организовала контратаку по левому флангу поля. Игрокам получилось создать условия для навеса в штрафную, однако мяч полетел сильно неточно.
    • 2'
      Хозяева сегодня играют в белых футболках, а гостям выдан комплект голубой формы. Грузия владеет мячом и не спешит с ним расставаться.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Игра началась!
    • Второй тайм
    • 55'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 51%, Израиль (до 21 года): 49%.
    • 55'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • Угловой
      55'
      Жабер Карем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Омри Гандельман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Idan Gorno создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 54'
      Yoav Hofmeister ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 53'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 52'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 52'
      Stav Lemkin из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 51'
      Тактическая замена. Карзев Эден уходит с поля и его заменяет Yoav Hofmeister
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Саба Сазонов ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Коэн Гиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 51%, Израиль (до 21 года): 49%.
    • 50'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      49'
      Карзев Эден получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      49'
      Безумный фол. Карзев Эден грубо играет против соперника. Пострадал Меквабишвили Анзор
    • 49'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 48'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 48'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Омри Гандельман нанес удар в каркас ворот!
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Омри Гандельман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Oscar Gloukh создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 47'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 46'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 46'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 46'
      Гелашвили Ива получил травму и заменен. Saba Khvadagiani выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 53%, Израиль (до 21 года): 47%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 47'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 47'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      46'
      Idan Gorno возвращается на поле.
    • 46'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гелашвили Ива получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Idan Gorno получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 53%, Израиль (до 21 года): 47%.
    • Травма, повреждение
      45'
      Гелашвили Ива на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      45'
      Idan Gorno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Гелашвили Ива выиграл воздушное противоборство у Idan Gorno.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 44'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 43'
      Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 43'
      Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 42'
      Дор Тургеман выиграл воздушное противоборство у Каландадзе Александре.
    • 42'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • Угловой
      41'
      Давиташвили Зурико из команды Грузия (до21) разыграл угловой с левого угла.
    • 41'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 41'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 41'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 52%, Израиль (до 21 года): 48%.
    • 41'
      Меквабишвили Анзор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Даниэль Перетц из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Жабер Карем из команды Израиль (до 21 года) поставил подножку. Пострадал Giorgi Gagua
    • 40'
      Каландадзе Александре выиграл воздушное противоборство у Дор Тургеман.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 39'
      Лука Гагнидзе не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Лука Гагнидзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Саба Сазонов выиграл воздушное противоборство у Idan Gorno.
    • Фол, нарушение
      38'
      Цитаишвили Георгий из команды Грузия (до21) заходит слишком далеко, он валит Хаяй Илай.
    • 38'
      Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Коэн Гиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 37'
      Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Гелашвили Ива ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      35'
      Безумный фол. Хаяй Илай грубо играет против соперника. Пострадал Гочолеишвили Гиорги
    • 35'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 35'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 50%, Израиль (до 21 года): 50%.
    • 35'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 35'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 35'
      Гелашвили Ива нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Stav Lemkin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 34'
      Омри Гандельман не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 33'
      Oscar Gloukh пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем
    • 33'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 33'
      Гелашвили Ива выиграл воздушное противоборство у Дор Тургеман.
    • 33'
      Жабер Карем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 32'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 32'
      Stav Lemkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Грузия (до21) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 31'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 30'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Гочолеишвили Гиорги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 51%, Израиль (до 21 года): 49%.
    • 29'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 28'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 28'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 27'
      Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лука Гагнидзе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 26'
      Израиль (до 21 года) начинает контратаку
    • 26'
      Хаяй Илай из команды Израиль (до 21 года) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 25'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 52%, Израиль (до 21 года): 48%.
    • 25'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 24'
      Дор Тургеман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 24'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 23'
      Израиль (до 21 года) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 23'
      Oscar Gloukh не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 23'
      Лука Гагнидзе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Гелашвили Ива из команды Грузия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Безумный фол. Меквабишвили Анзор грубо играет против соперника. Пострадал Карзев Эден
    • 22'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 22'
      Хаяй Илай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 21'
      Хаяй Илай выиграл воздушное противоборство у Гочолеишвили Гиорги.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 20'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 58%, Израиль (до 21 года): 42%.
    • 20'
      Цитаишвили Георгий ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 19'
      Idan Gorno выиграл воздушное противоборство у Гелашвили Ива.
    • 18'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 18'
      Гочолеишвили Гиорги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 17'
      Гелашвили Ива выиграл воздушное противоборство у Дор Тургеман.
    • 17'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 16'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 15'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 15'
      Даниэль Перетц взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Гочолеишвили Гиорги из команды Грузия (до21) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 55%, Израиль (до 21 года): 45%.
    • 14'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 13'
      Карзев Эден не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 13'
      Хаяй Илай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Гелашвили Ива ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Омри Гандельман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 12'
      Цитаишвили Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Eitan Azulay выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 11'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Stav Lemkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 59%, Израиль (до 21 года): 41%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 10'
      Карзев Эден не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 9'
      Хаяй Илай выиграл воздушное противоборство у Giorgi Gagua.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 9'
      Oscar Gloukh не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 8'
      Саба Сазонов из команды Грузия (до21) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Меквабишвили Анзор успешно блокирует удар.
    • 7'
      Eitan Azulay нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 6'
      Хаяй Илай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Грузия (до21): 79%, Израиль (до 21 года): 21%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 5'
      Оооо... вот это был удар! Дор Тургеман должен был забить с этой позиции.
    • 5'
      Дор Тургеман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 5'
      Коэн Гиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Азаров Ираклий ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Израиль (до 21 года) контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Израиль (до 21 года)
    • 3'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Грузия (до21)
    • 2'
      Израиль (до 21 года) пытается что-то создать.
    • 2'
      Грузия (до21) пытается что-то создать.
    • 1'
      Грузия (до21) контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Грузия (до21) начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Грузия (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года)

    Исход игры
    Грузия (до 21 года)
    79.8% (103)
    Ничья
    10.1% (13)
    Израиль (до 21 года)
    10.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (77)
    Нет
    30% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия (до 21 года)
    42.6% (55)
    1:0 Грузия (до 21 года)
    19.4% (25)
    1:1 Ничья
    9.3% (12)
    2:0 Грузия (до 21 года)
    3.9% (5)
    1:2 Израиль (до 21 года)
    3.9% (5)
    2:3 Израиль (до 21 года)
    2.3% (3)
    0:1 Израиль (до 21 года)
    2.3% (3)
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    Грузия (до 21 года)
    Израиль (до 21 года)
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