Стадион: Борис Пайчадзе. Главный судья: Эскас Эспен
0:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
265 Количество передач 231
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Сазонов
Саба
11
Гагуа
Гиорги
21
Лемкин
Став
22
Хаяй
Илай
15
Азулай
Эйтан
10
Глух
Оскар
11
Тургеман
Дор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гагуа ГиоргиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хорхели НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сванадзе Рамаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лемкин СтавЗащитник
- Защитник
-
22 Хаяй ИлайЗащитник
-
15 Азулай ЭйтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Глух ОскарПолузащитник
-
11 Тургеман ДорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
13 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лейоус ГишамПолузащитник
-
14 Билу ОзПолузащитник
-
17 Преда Аяно
-
Главный тренер: Лузон Гай
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Грузия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.25
|Давиташвили Зурико
|1
|0.25
|Сазонов Саба
|1
|0.25
|Гулиашвили Георгий
|1
|0.25
|Гагуа Гиорги
|1
|0.25
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|1
|0.25
|Гандельман Омри
|1
|0.25
|Глух Оскар
|0
|0
Карточки
Грузия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Гулиашвили Георгий
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Каландадзе Александре
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Хвадагиани Саба
|1
|0
|Ломинадзе Нодар
|1
|0
|Гагуа Гиорги
|1
|0
Израиль (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|2
|1
|Ревиво Рой
|2
|0
|Перец Даниэль
|1
|0
|Коэн Гиль
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Хаяй Илай
|1
|0
|Халаили Анан
|1
|0
|Guy Luzon
|1
|0
Результаты матчей
Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Грузия (до 21 года)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Грузия (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Израиль (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нидерланды (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0
Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2
Израиль (до 21 года)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Израиль (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2
Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Израиль (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 0:0 Ирландия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Израиль (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Германия (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Израиль (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 0:4 Израиль (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:2 Польша (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2
Результаты матчей
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Франция (до 21 года)
|Баркола Бредли
|2 (1)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Швейцария (до 21 года)
|Ндой Дан
|2
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 2
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Чехия (до 21 года)
|Ярош Витезслав
|2
|Бельгия (до 21 года)
|Де Винтер Кони
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия (до 21 года) 0:0 Израиль (до 21 года)
Исход игры
Грузия (до 21 года)
79.8% (103)
Ничья
10.1% (13)
Израиль (до 21 года)
10.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
2:1 Грузия (до 21 года)
42.6% (55)
1:0 Грузия (до 21 года)
19.4% (25)
1:1 Ничья
9.3% (12)
2:0 Грузия (до 21 года)
3.9% (5)
1:2 Израиль (до 21 года)
3.9% (5)
2:3 Израиль (до 21 года)
2.3% (3)
0:1 Израиль (до 21 года)
2.3% (3)
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