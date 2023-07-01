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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Испания (до 21 года)
1:0
Второй тайм: 71'
Швейцария (до 21 года)
0'
27' Желтая карточка
Имери Кастриот
34' Желтая карточка
Гомес Виктор
1:0
68' Гол
Гомес Серхио

Ход матча

27'
 
Имери Кастриот
34'
Гомес Виктор
 
58'
 
Зом Симон
Ридер Фабиан
68'
Гомес Серхио
(Руис Абель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 226 Количество передач 194
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Испания (до 21 года) 91.8% (112)
X 3.3% (4)
Швейцария (до 21 года) 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Швейцария (до 21 года)
1.75
5.25
8.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тенас
Арнау
2
Гомес
Виктор
14
Паредес
Айтор
5
Пачеко
Хон
3
Миранда
Хуан
6
Бланко
Антонио
16
Баэна
Алехандро
10
Родри
Родриго
8
Сансет
Ойян
17
Гомес
Серхио
9
Руис
Абель
1
Саипи
Амир
2
Блюм
Левин
4
Стеригу
Леонидас
13
Аменда
Орель
3
Вуйоз
Николя
8
Яшари
Ардон
22
Ридер
Фабиан
19
Малес
Дариан
10
Имери
Кастриот
7
Ндой
Дан
23
Амдуни
Зеки
Испания (до 21 года)
4-2-3-1
Швейцария (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМ(2Г
3:2
Е(2Г
0:0
Е
3:0
Е
0:2
Е
2:0
Е
3:1
Е
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 2 0.5
Руис Абель 2 0.5
Миранда Хуан 1 0.25
Баэна Алехандро 1 0.25
Гомес Виктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Швейцария (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 2 0.5
Ндой Дан 2 0.5
Амдуни Зеки 1 0.25
Ридер Фабиан 0 0
Зом Симон 0 0

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Пачеко Хон 1 0
Швейцария (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имери Кастриот 2 0
Зом Симон 1 0
Ндой Дан 1 0
Бурч Марко 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

3
0
Испания (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швейцария (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0
Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1
Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1
Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1/4 финала
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Швейцария (до 21 года) Ндой Дан 2
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Израиль (до 21 года) Перец Даниэль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Отобрал мяч в центре поля Руис, прорывался к штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 70'
    Снова зацепился за мяч Руис в чужой штрафной и сбросил под удар Гомесу, но на этот раз выстрел последнего накрыли защитники.
  • Описание гола
    68'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Серхио Гомес! Дожали все-таки соперника испанцы! Ворвался на скорости в штрафную соперника Руис, но не стал бить сам, а отдал поперек на Гомеса, который в одно касание пробил точно в ближний нижний угол.
  • 67'
    Амдуни откровенно грубо сбивал соперника в центральном круге, что не осталось без внимания арбитра. Штрафной исполнять будут испанцы.
  • 66'
    Зацепился за мяч Гомес на фланге и забросил точно на ход Руису, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 65'
    Сместился с центра ближе к флангу Имери и попытался пробить в борьбе с защитником, но точности ему явно не хватило.
  • 63'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником Блюм получил по голове и не смог сам подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь игроку.
  • 62'
    В центре поля получил по ногам Миранда в борьбе против Зома. Штрафной удар в пользу испанцев назначил арбитр.
  • 61'
    Сместился с фланга в штрафную Ндой и подал на дальнюю штангу, но на выходе голкипер не позволил пробить головой Амдуни.
  • 60'
    Тонко отдавал Родри в штрафную на ход Гомесу, но выстрел с острого угла последнего заблокировал в подкате Стеригу.
  • 59'
    С правого фланга забросил в центр штрафной Баэна на ход Руису, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Аменде.
  • Замена
    58'
    Замена в составе сборной Швейцарии произошла. Вместо Фабиана Ридера игру продолжать будет Симон Зом.
  • 57'
    Убежал в контратаку по центру Имери и отдал поперечный пас на ход Ндою, но тому добраться до мяча не позволил Пачеко.
  • 56'
    Мягко забросил в штрафную соперника Бланко на ход Сансету, но тому пробить с разворота помешали защитники.
  • 55'
    Сместился с левого фланга Сансет в центр и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч оказался в руках Саипи.
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    • 54'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Блюм, но здесь выиграл верховую борьбу Миранда и головой вынес сферу в аут.
    • 53'
      В центре поля Ридеру по ногам в грубом подкате заехал Бланко. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 52'
      С правого фланга навесил Гомес в центр штрафной, но здесь Руис не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 51'
      Накрутил соперника на фланге Руис, сместился в штрафную, но напоролся на Стеригу, в борьбе с которым нарушил правила.
    • 50'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Родри после поперечного паса от Сансета, но мяч угодил точно в спину Аменде.
    • 49'
      Амдуни выскочил на ворота соперника после паса от Малеса, но оказался он в положении "вне игры", что зафиксировал лайнсмен.
    • 48'
      Теперь уже Ндой мог убегать на ворота соперника после паса от Имери, но в последний момент мяч перехватил в подкате Паредес.
    • 47'
      Родри разрезным пасом запустил в штрафную Руиса, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!
    • 44'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Баэна на Родри, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 43'
      Оказался Миранда с мячом в чужой штрафной и в борьбе с защитником упал на газон. Судья не стал назначать пенальти.
    • 42'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис и сбросил под удар Сансету, но с выстрелом последнего в касание смог справиться в падении голкипер.
    • 41'
      Теперь уже Ридер пробивал по воротам метров с двадцати после сольного прохода, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 40'
      Разыграли угловой испанцы, после чего Сансет пробил с линии чужой штрафной, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • Опасный момент
      39'
      Провалилась оборона швейцарцев, позволив выскочить один на один с голкипером Гомесу, который эффектно перебросил Саили, но мяч с линии ворот в подкате успел вынестизащитник.
    • 38'
      Диагональ теперь уже Вуйоз исполнял в штрафную на ход Амдуни, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Паредес.
    • 37'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис после паса от Родри и пробил из-под защитника, но точности ему явно не хватило.
    • 36'
      Зацепился за мяч на фланге Сансет и отдал пас вперед на Руиса, который мог убегать на ворота, но перехватил сферу в последний момент Стеригу.
    • Желтая карточка
      35'
      На фланге Гомес заехал в грубом подкате точно в ногу Ридеру. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 34'
      Мог убегать на ворота соперника Родри после заброса от Бланоко, но нарушил он правила в борьбе против Вуйоза.
    • 33'
      Убежал по флангу Ндой и закинул мяч в штрафную на Амдуни, но того опередил Пачеко и головой сбросил в руки голкиперу.
    • 32'
      С правого фланга вновь Родри отдавал пас в штрафную на ход Гомесу, но этот пас в подкате перехватил Вуйоз.
    • 31'
      После навеса с угла поля от Родри пробил с линии штрафной Миранда, но на пути мяча оказалась спина Аменды.
    • 30'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Амдуни и тут же отправил его с дальней дистанции в сетку, но судья отменил гол, зафиксировав фол в атаке.
    • 29'
      С центра поля Ридер заброс исполнял в штрафную на Амдуни, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Желтая карточка
      28'
      Грубо наступил сопернику прямой ногой на ногу Имери в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 27'
      Диагональ исполнял Баэна на правый фланг, куда забегал Родри, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 26'
      Бланко вырезал в штрафную, куда Миранда врывался на всех парах, но на выходе первым на мяче оказался Саили.
    • 25'
      Сансет забросил в штрафную, куда забегал Миранда, но тот проиграл скоростную дуэль Малесу и потерял мяч.
    • 24'
      С левого фланга Баэна проникающий пас отдавал в штрафную ну Руиса, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Стеригу.
    • 23'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сансет и сбросил под удар Бланко, но тому помешал пробить Яшари.
    • 22'
      Со штрафного на силу пробивал Имери в ближний нижний угол, но грамотную позицию занял Тенас и забрал мяч в руки.
    • 21'
      Теперь уже на газоне оказался Амдуни в борьбе против Пачеко. Перспективный штрафной удар исполнять будут швейцарцы.
    • 20'
      Со штрафного забросил Ридер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь снова голкипер оказался первым на мяче.
    • 19'
      На чужой половине поля грамотно подставился Имери и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 18'
      С угла поля навесил Ндой на дальнюю штангу, но Тенас грамотно сыграл на выходе и кулаком вынес сферу подальше от ворот.
    • 17'
      Убежал в контракту Баэна по левой бровке и прострелил в штрафную, но на выходе этот пас перехватил Саили.
    • 16'
      Сместился с левого фланга Ндой в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник в подкате.
    • 15'
      Слишком активно Амдуни прессинговал соперника на чужой половине поля, в итоге нарушил правила в борьбе против Пачеко.
    • 14'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Малес, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 13'
      На чужой половине поля получил по ногам Ридер, штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Швейцарии.
    • 12'
      С правого фланга низом прострелил в центр Ндой в штрафную на Амдуни, но перехватил мяч в последний момент Пачеко.
    • 11'
      С угла поля Баэна навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Вуйоз и головой вынес сферу за пределы поля.
    • 9'
      Диагональ исполнял Гомес в штрафную на Руиса, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 8'
      Сместился с правого фланга в центр Родри и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел слабо и точно в руки Саили.
    • 7'
      Амдуни снова мог убегать на ворота соперника после паса от Имери, но проиграл он скоростную дуэль Пачеко.
    • 6'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Ридер на ход Амдуни, но до того мяч так и не дошел, хорошо на перехвате сыграл Паредес.
    • 5'
      Прорывался по флангу Баэна и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Миранда в борьбе против Малеса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Испании.
    • 3'
      Забросил с правого фланга Родри на ход Руису в штрафную сопернику, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 2'
      Испанцы будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, швейцарцы выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, мат начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) 1:0 Швейцария (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    91.8% (112)
    Ничья
    3.3% (4)
    Швейцария (до 21 года)
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (58)
    Меньше
    46.3% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (60)
    Нет
    44.44% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (до 21 года)
    29.5% (36)
    2:0 Испания (до 21 года)
    26.2% (32)
    1:0 Испания (до 21 года)
    12.3% (15)
    3:1 Испания (до 21 года)
    9.8% (12)
    2:3 Швейцария (до 21 года)
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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