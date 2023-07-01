Пауза в матче. В столкновении с соперником Блюм получил по голове и не смог сам подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь игроку.

Сместился с центра ближе к флангу Имери и попытался пробить в борьбе с защитником, но точности ему явно не хватило.

Зацепился за мяч Гомес на фланге и забросил точно на ход Руису, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Амдуни откровенно грубо сбивал соперника в центральном круге, что не осталось без внимания арбитра. Штрафной исполнять будут испанцы.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Серхио Гомес! Дожали все-таки соперника испанцы! Ворвался на скорости в штрафную соперника Руис, но не стал бить сам, а отдал поперек на Гомеса, который в одно касание пробил точно в ближний нижний угол.

Снова зацепился за мяч Руис в чужой штрафной и сбросил под удар Гомесу, но на этот раз выстрел последнего накрыли защитники.

Отобрал мяч в центре поля Руис, прорывался к штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Сместился с левого фланга Сансет в центр и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч оказался в руках Саипи.

Мягко забросил в штрафную соперника Бланко на ход Сансету, но тому пробить с разворота помешали защитники.

Убежал в контратаку по центру Имери и отдал поперечный пас на ход Ндою, но тому добраться до мяча не позволил Пачеко.

С правого фланга забросил в центр штрафной Баэна на ход Руису, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Аменде.

Тонко отдавал Родри в штрафную на ход Гомесу, но выстрел с острого угла последнего заблокировал в подкате Стеригу.

Сместился с фланга в штрафную Ндой и подал на дальнюю штангу, но на выходе голкипер не позволил пробить головой Амдуни.

В центре поля получил по ногам Миранда в борьбе против Зома. Штрафной удар в пользу испанцев назначил арбитр.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Родри разрезным пасом запустил в штрафную Руиса, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

Теперь уже Ндой мог убегать на ворота соперника после паса от Имери, но в последний момент мяч перехватил в подкате Паредес.

Амдуни выскочил на ворота соперника после паса от Малеса, но оказался он в положении "вне игры", что зафиксировал лайнсмен.

С дальней дистанции пробивал по воротам Родри после поперечного паса от Сансета, но мяч угодил точно в спину Аменде.

Накрутил соперника на фланге Руис, сместился в штрафную, но напоролся на Стеригу, в борьбе с которым нарушил правила.

С правого фланга навесил Гомес в центр штрафной, но здесь Руис не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

В центре поля Ридеру по ногам в грубом подкате заехал Бланко. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

С правого фланга навесил в центр штрафной Блюм, но здесь выиграл верховую борьбу Миранда и головой вынес сферу в аут.

Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!

44' Тонко вырезал в штрафную соперника Баэна на Родри, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

43' Оказался Миранда с мячом в чужой штрафной и в борьбе с защитником упал на газон. Судья не стал назначать пенальти.

42' Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис и сбросил под удар Сансету, но с выстрелом последнего в касание смог справиться в падении голкипер.

41' Теперь уже Ридер пробивал по воротам метров с двадцати после сольного прохода, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

40' Разыграли угловой испанцы, после чего Сансет пробил с линии чужой штрафной, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

39' Провалилась оборона швейцарцев, позволив выскочить один на один с голкипером Гомесу, который эффектно перебросил Саили, но мяч с линии ворот в подкате успел вынестизащитник.

38' Диагональ теперь уже Вуйоз исполнял в штрафную на ход Амдуни, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Паредес.

37' Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис после паса от Родри и пробил из-под защитника, но точности ему явно не хватило.

36' Зацепился за мяч на фланге Сансет и отдал пас вперед на Руиса, который мог убегать на ворота, но перехватил сферу в последний момент Стеригу.

35' На фланге Гомес заехал в грубом подкате точно в ногу Ридеру. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

34' Мог убегать на ворота соперника Родри после заброса от Бланоко, но нарушил он правила в борьбе против Вуйоза.

33' Убежал по флангу Ндой и закинул мяч в штрафную на Амдуни, но того опередил Пачеко и головой сбросил в руки голкиперу.

32' С правого фланга вновь Родри отдавал пас в штрафную на ход Гомесу, но этот пас в подкате перехватил Вуйоз.

31' После навеса с угла поля от Родри пробил с линии штрафной Миранда, но на пути мяча оказалась спина Аменды.

30' Отобрал мяч на чужой половине поля Амдуни и тут же отправил его с дальней дистанции в сетку, но судья отменил гол, зафиксировав фол в атаке.

29' С центра поля Ридер заброс исполнял в штрафную на Амдуни, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

28' Грубо наступил сопернику прямой ногой на ногу Имери в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

27' Диагональ исполнял Баэна на правый фланг, куда забегал Родри, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

26' Бланко вырезал в штрафную, куда Миранда врывался на всех парах, но на выходе первым на мяче оказался Саили.

25' Сансет забросил в штрафную, куда забегал Миранда, но тот проиграл скоростную дуэль Малесу и потерял мяч.

24' С левого фланга Баэна проникающий пас отдавал в штрафную ну Руиса, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Стеригу.

23' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сансет и сбросил под удар Бланко, но тому помешал пробить Яшари.

22' Со штрафного на силу пробивал Имери в ближний нижний угол, но грамотную позицию занял Тенас и забрал мяч в руки.

21' Теперь уже на газоне оказался Амдуни в борьбе против Пачеко. Перспективный штрафной удар исполнять будут швейцарцы.

20' Со штрафного забросил Ридер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь снова голкипер оказался первым на мяче.

19' На чужой половине поля грамотно подставился Имери и заработал для своей команды перспективный стандарт.

18' С угла поля навесил Ндой на дальнюю штангу, но Тенас грамотно сыграл на выходе и кулаком вынес сферу подальше от ворот.

17' Убежал в контракту Баэна по левой бровке и прострелил в штрафную, но на выходе этот пас перехватил Саили.

16' Сместился с левого фланга Ндой в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник в подкате.

15' Слишком активно Амдуни прессинговал соперника на чужой половине поля, в итоге нарушил правила в борьбе против Пачеко.

14' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Малес, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

13' На чужой половине поля получил по ногам Ридер, штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Швейцарии.

12' С правого фланга низом прострелил в центр Ндой в штрафную на Амдуни, но перехватил мяч в последний момент Пачеко.

11' С угла поля Баэна навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Вуйоз и головой вынес сферу за пределы поля.

9' Диагональ исполнял Гомес в штрафную на Руиса, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.

8' Сместился с правого фланга в центр Родри и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел слабо и точно в руки Саили.

7' Амдуни снова мог убегать на ворота соперника после паса от Имери, но проиграл он скоростную дуэль Пачеко.

6' С центра поля забросил в штрафную соперника Ридер на ход Амдуни, но до того мяч так и не дошел, хорошо на перехвате сыграл Паредес.

5' Прорывался по флангу Баэна и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

4' В центре поля получил по ногам Миранда в борьбе против Малеса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Испании.

3' Забросил с правого фланга Родри на ход Руису в штрафную сопернику, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

2' Испанцы будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, швейцарцы выбрали себе белый комплект формы.