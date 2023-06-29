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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: .
Испания (до 21 года)
 
Позже
Швейцария (до 21 года)
Прогнозы 3
Испания (до 21 года) 33.3% (1)
X 0% (0)
Швейцария (до 21 года) 66.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Швейцария (до 21 года)
1.55
4.40
6.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМ(2Г
3:2
Е(2Г
0:0
Е
3:0
Е
0:2
Е
2:0
Е
3:1
Е
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Абель 2 0.67
Гомес Серхио 1 0.33
Миранда Хуан 1 0.33
Баэна Алехандро 1 0.33
Гомес Виктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Швейцария (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 2 0.67
Ндой Дан 2 0.67
Амдуни Зеки 1 0.33
Ридер Фабиан 0 0
Зом Симон 0 0

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 1 0
Пачеко Хон 1 0
Швейцария (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имери Кастриот 1 0
Зом Симон 1 0
Ндой Дан 1 0
Бурч Марко 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Блюм Левин 1 0

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

3
0
Испания (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швейцария (до 21 года)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0
Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1
Швейцария (до 21 года)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Швейцария (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:3 Норвегия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:1
Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:1 Молдова (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:0 Нидерланды (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Уэльс (до 21 года) 5:1 Уэльс (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) - Нидерланды (до 21 года) 2:2 Гибралтар (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:4 Швейцария (до 21 года) - Гибралтар (до 21 года) 4:0 Швейцария (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:0 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Хорватия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1/4 финала
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Швейцария (до 21 года) Ндой Дан 2
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Чехия (до 21 года) Ярош Витезслав 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 3
    Испания (до 21 года) 33.3% (1)
    X 0% (0)
    Швейцария (до 21 года) 66.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания (до 21 года)
    Ничья
    Швейцария (до 21 года)
    1.55
    4.40
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    50% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Швейцария (до 21 года)
    50% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
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    Швейцария (до 21 года)
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