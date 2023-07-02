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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Франция (до 21 года)
 
Позже
Украина (до 21 года)
Прогнозы 138
Франция (до 21 года) 81.9% (113)
X 7.2% (10)
Украина (до 21 года) 10.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
1.70
3.91
5.73
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Шевалье
Люка
20
Калюлю
Пьер
2
Симакан
Мохамед
14
Люкеба
Кастелло
5
Нкунку
Нильс
6
Ле
Фе
Энцо
8
Какере
Максанс
19
Тюрам
Кефрен
17
Баркола
Бредли
11
Гуйри
Амин
10
Шерки
Райан
12
Трубин
Анатолий
6
Сыч
Алексей
16
Батагов
Арсений
4
Таловеров
Максим
2
Вивчаренко
Константин
17
Бражко
Владимир
21
Бондаренко
Артём
20
Кащук
Алексей
22
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
18
Крыськив
Дмитрий
Франция (до 21 года)
4-3-3
Украина (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Е(2ГОМ
3:3
Е(2ГОМ
5:0
Е(2ГОМ
1:0
Е(2ГОМ
2:0
ММ
2:1
ТМС
1:1
Е
2:2
Е
2:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 2 0.67
Гуйри Амин 1 (1) 0.33
Какере Максанс 1 0.33
Олисе Майкл 1 0.33
Шерки Райан 1 0.33
Мюинга Арно 1 0.33
Адли Амин 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Украина (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 1 0.33
Сикан Даниил 1 0.33
Вьюнник Богдан 1 0.33
Судаков Георгий 1 (1) 0.33
Назаренко Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адли Амин 2 0
Баде Луак 0 1
Симакан Мохамед 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Украина (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 0 1
Крыськив Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Франция (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Украина (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Франция (до 21 года)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Украина (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0
Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2
Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:1

Результаты матчей

Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1/4 финала
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
1 Англия (до 21 года)
0 Португалия (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 2 (2)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Англия (до 21 года) Гордон Энтони 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Англия (до 21 года) Джонсон Бен 2
Англия (до 21 года) Ааронс Макс 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы до 21 года, в котором сборная Франции сыграет со сборной Украины. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2023, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Пиньейру Жоау

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Прогнозы 138
Франция (до 21 года) 81.9% (113)
X 7.2% (10)
Украина (до 21 года) 10.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
1.70
3.91
5.73
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года)

Исход игры
Франция (до 21 года)
81.9% (113)
Ничья
7.2% (10)
Украина (до 21 года)
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 21 года)
37% (51)
2:0 Франция (до 21 года)
14.5% (20)
1:0 Франция (до 21 года)
10.9% (15)
3:1 Франция (до 21 года)
8% (11)
2:3 Украина (до 21 года)
3.6% (5)
1:2 Украина (до 21 года)
2.9% (4)
3:0 Франция (до 21 года)
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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