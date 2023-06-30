Стадион: Клуж Арена.
История личных встреч
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|2
|0.67
|Гуйри Амин
|1 (1)
|0.33
|Какере Максанс
|1
|0.33
|Олисе Майкл
|1
|0.33
|Шерки Райан
|1
|0.33
|Мюинга Арно
|1
|0.33
|Адли Амин
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Украина (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|1
|0.33
|Сикан Даниил
|1
|0.33
|Вьюнник Богдан
|1
|0.33
|Судаков Георгий
|1 (1)
|0.33
|Назаренко Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Карточки
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адли Амин
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Украина (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|0
|1
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Франция (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
3
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Украина (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Франция (до 21 года)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Украина (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0
Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2
Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:1
Результаты матчей
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Франция (до 21 года)
|Баркола Бредли
|2 (1)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2
|Англия (до 21 года)
|Смит-Роу Эмил
|2
|Швейцария (до 21 года)
|Ндой Дан
|2
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 2
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
|Франция (до 21 года)
|Адли Амин
|2
|Чехия (до 21 года)
|Ярош Витезслав
|2
|Бельгия (до 21 года)
|Де Винтер Кони
|2
Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года)
Исход игры
Франция (до 21 года)
88.6% (39)
Ничья
4.5% (2)
Украина (до 21 года)
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
67.44% (29)
Нет
32.56% (14)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 21 года)
50% (22)
2:0 Франция (до 21 года)
18.2% (8)
1:0 Франция (до 21 года)
13.6% (6)
3:1 Франция (до 21 года)
6.8% (3)
2:3 Украина (до 21 года)
4.5% (2)
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