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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: .
Франция (до 21 года)
 
Позже
Украина (до 21 года)
Прогнозы 45
Франция (до 21 года) 88.9% (40)
X 4.4% (2)
Украина (до 21 года) 6.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
1.65
4.05
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Е(2ГОМ
3:3
Е(2ГОМ
5:0
Е(2ГОМ
1:0
Е(2ГОМ
2:0
ММ
2:1
ТМС
1:1
Е
2:2
Е
2:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 2 0.67
Гуйри Амин 1 (1) 0.33
Какере Максанс 1 0.33
Олисе Майкл 1 0.33
Шерки Райан 1 0.33
Мюинга Арно 1 0.33
Адли Амин 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Украина (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 1 0.33
Сикан Даниил 1 0.33
Вьюнник Богдан 1 0.33
Судаков Георгий 1 (1) 0.33
Назаренко Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адли Амин 2 0
Баде Луак 0 1
Симакан Мохамед 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Украина (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 0 1
Крыськив Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Франция (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3
Франция (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Украина (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Франция (до 21 года)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Украина (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 21 года)
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Норвегия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Италия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0
Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Франция (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 2:2 Германия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Армения (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:4 Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0 Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0 Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Нидерланды (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0 Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2
Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Украина (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:1

Результаты матчей

Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1/4 финала
Грузия (до 21 года)
Израиль (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Швейцария (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
Франция (до 21 года)
Украина (до 21 года)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (1)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2
Англия (до 21 года) Смит-Роу Эмил 2
Швейцария (до 21 года) Ндой Дан 2
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Франция (до 21 года) Адли Амин 2
Чехия (до 21 года) Ярош Витезслав 2
Бельгия (до 21 года) Де Винтер Кони 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2023, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 45
    Франция (до 21 года) 88.9% (40)
    X 4.4% (2)
    Украина (до 21 года) 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 21 года)
    Ничья
    Украина (до 21 года)
    1.65
    4.05
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года)

    Исход игры
    Франция (до 21 года)
    88.6% (39)
    Ничья
    4.5% (2)
    Украина (до 21 года)
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 21 года)
    50% (22)
    2:0 Франция (до 21 года)
    18.2% (8)
    1:0 Франция (до 21 года)
    13.6% (6)
    3:1 Франция (до 21 года)
    6.8% (3)
    2:3 Украина (до 21 года)
    4.5% (2)
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    Франция (до 21 года)
    Украина (до 21 года)
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