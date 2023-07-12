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Норвегия: Кубок
2023-2024

Молде
3:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
1' Гол
Китолано Эрик
2:0
5' Гол
Брейвик Эмиль
19' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
21' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
3:0
35' Гол
Брюнхильдсен Ола
3:1
73' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
79' Желтая карточка
Peter Reinhardsen
81' Желтая карточка
Торп Виктор
90'+5
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
11
Брюнхильдсен
Ола
10
Китолано
Эрик
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
15
Сколевик
Стеффен
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Молде
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Молде
Сарпсборг-08

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Т
4:1
Т
1:2
К
4:2
Т
1:0
Т
4:1
Т
5:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
4:0
Т
0:0
Т
1:4
Т
0:2
Т
5:1
Т
1:0
Т
3:1

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.82
1.18

Среднее время на гол

31
76

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

50
25

Голов в среднем за матч

2.27
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

39
79

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 4 0.8
Брейвик Эмиль 3 (1) 0.6
Эриксен Кристиан I 2 0.4
Китолано Эрик 2 0.4
Брюнхильдсен Ола 2 0.4
Эдегор Никлас 2 0.4
Бериша Ветон 1 0.2
Хёуген Кристоффер 1 0.2
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 6 1.2
Тибблинг Симон 2 0.4
Martin Hoel Andersen 2 0.4
Солтведт Йоахим 1 0.2
Сколевик Стеффен 1 0.2
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.2
Торп Виктор 1 0.2

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Утвик Бьорн 0 1
Андерсен Йеппе 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

0
1
Молде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

11
2
Молде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

11
3

Голы по времени матча

Забито

6
12
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
4
67%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
5
29%
29%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
0
0%
2
14%
91-120

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0
Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1

Результаты матчей

Молде
Сарпсборг-08

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Молде
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5
3
1
2
1
3.5
2
2
1
2
4.5
1
3
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
4
1
2
3
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
1/8 финала
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
2 Хьельсос
0 КФУМ
8 Рёуфосс
5 Викинг
1/4 финала
3 Молде
1 Сарпсборг-08
Волеренга
Бранн
Хам-Кам
Будё-Глимт
Хьельсос
Рёуфосс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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