3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолКитолано Эрик
2:0
5' ГолБрейвик Эмиль
19' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
21' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
3:0
35' ГолБрюнхильдсен Ола
3:1
73' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
79' Желтая карточкаPeter Reinhardsen
81' Желтая карточкаТорп Виктор
90'+5
Ход матча
1'
1:0
5'
2:0
19'
35'
3:0
73'
81'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Молде
Сарпсборг-08
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.82
1.18
Среднее время на гол
31
76
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Среднее время на гол
52
82
Всего голов
50
25
Голов в среднем за матч
2.27
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
39
79
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|4
|0.8
|Брейвик Эмиль
|3 (1)
|0.6
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.4
|Китолано Эрик
|2
|0.4
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.4
|Эдегор Никлас
|2
|0.4
|Бериша Ветон
|1
|0.2
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.2
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|6
|1.2
|Тибблинг Симон
|2
|0.4
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.4
|Солтведт Йоахим
|1
|0.2
|Сколевик Стеффен
|1
|0.2
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.2
|Торп Виктор
|1
|0.2
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Утвик Бьорн
|0
|1
|Андерсен Йеппе
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
Результаты матчей
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
0
1
Молде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
2
Молде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
11
3
Голы по времени матча
Забито
6
12
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
4
67%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
5
29%
29%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
0
0%
2
14%
91-120
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0
Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Результаты матчей
Молде
Сарпсборг-08
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Молде
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
31
21
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
23
23
14
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|8
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1