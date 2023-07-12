Ход матча
5'
0:1
7'
0:2
13'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
19
Ятта
Сиди
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Волеренга
Бранн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
1.57
1.39
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борвен Торгейр
|2
|0.4
|Офкир Мохамед
|2
|0.4
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.2
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.2
|Ятта Сиди
|1
|0.2
|Риснаес Магнус
|1
|0.2
|Jacob Eng
|1
|0.2
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0.2
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|8
|1.6
|Йортесет Исак
|3
|0.6
|Кроне Свенн
|2
|0.4
|Elias Myrlid
|2
|0.4
|Нильсен Сиверт
|1
|0.2
|Кастро Никлас
|1
|0.2
|Педерсен Торе
|1
|0.2
|Хорн Майер
|1
|0.2
|Сери Яфет
|1
|0.2
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.2
|Jonas Torsvik
|1
|0.2
|Холтен Расмус
|1
|0.2
|Vegard Haugerud Hagen
|1
|0.2
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борвен Торгейр
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
0
0
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
9
0
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
9
0
Голы по времени матча
Забито
0
22
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
5
23%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1
Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0
Результаты матчей
Волеренга
Бранн
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
31
13
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|8
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|КФУМ
|Akinsola Akinyemi
|1