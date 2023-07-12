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  4. Кубок 2023-2024

Норвегия: Кубок
2023-2024

Волеренга
1:2
Первый тайм: 39'
Бранн
0'
0:1
5' Гол
Сери Яфет
0:2
7' Гол
Финне Бор
1:2
13' Гол
Ятта Сиди

Ход матча

5'
0:1
Сери Яфет
7'
0:2
Финне Бор
13'
Ятта Сиди
1:2
33'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Jonas Torsvik

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Бранн
5.60
4.60
2.27
Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
6
Хеденстад
Вегар
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
10
Офкир
Мохамед
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
26
Filip
Thorvaldsen
19
Ятта
Сиди
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Frederik
Boersting
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Волеренга
4-1-4-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Бранн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Т
3:1
ТМК
1:3
Т
1:0
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:2
Т
4:1
Т
3:3
Т
2:3
Т
4:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:4
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.39

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борвен Торгейр 2 0.4
Офкир Мохамед 2 0.4
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.2
Бьёрдаль Хенрик 1 0.2
Ятта Сиди 1 0.2
Риснаес Магнус 1 0.2
Jacob Eng 1 0.2
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.2
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 8 1.6
Йортесет Исак 3 0.6
Кроне Свенн 2 0.4
Elias Myrlid 2 0.4
Нильсен Сиверт 1 0.2
Кастро Никлас 1 0.2
Педерсен Торе 1 0.2
Хорн Майер 1 0.2
Сери Яфет 1 0.2
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.2
Jonas Torsvik 1 0.2
Холтен Расмус 1 0.2
Vegard Haugerud Hagen 1 0.2

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борвен Торгейр 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
0
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

9
0

Голы по времени матча

Забито

0
22
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
5
23%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
4
18%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1
Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Бранн

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
8
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
3
1
1
3
4.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
3
1
1
3
4.5
3
1
1/8 финала
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
2 Хьельсос
0 КФУМ
8 Рёуфосс
5 Викинг
1/4 финала
3 Молде
1 Сарпсборг-08
Волеренга
Бранн
Хам-Кам
Будё-Глимт
Хьельсос
Рёуфосс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
КФУМ Akinsola Akinyemi 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Jonas Torsvik уходит с поля. Niklas Jensen Wassberg выходит вместо него
  • 13'
    Хеденстад Вегар сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Seedy Jatta бьет в цель!
  • 7'
    Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
  • 5'
    Кастро Никлас сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Сери Яфет бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Бранн
5.60
4.60
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 1:2 Бранн онлайн

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