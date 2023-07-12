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Норвегия: Кубок
2023-2024

Волеренга
3:2
Конец матча
Бранн
0'
0:1
5' Гол
Сери Яфет
0:2
6' Гол
Финне Бор
1:2
13' Гол
Ятта Сиди
43' Желтая карточка
Риснаес Магнус
2:2
60' Гол
Офкир Мохамед
3:2
66' Гол
Офкир Мохамед
88' Красная карточка
Педерсен Торе
90' Желтая карточка
Jacob Eng
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Сери Яфет
6'
0:2
Финне Бор
13'
Ятта Сиди
1:2
33'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Jonas Torsvik
43'
Риснаес Магнус
 
58'
Jacob Eng
Filip Thorvaldsen
 
60'
Офкир Мохамед
2:2
66'
Офкир Мохамед
3:2
74'
 
Elias Myrlid
Кастро Никлас
75'
Борвен Торгейр
Ятта Сиди
 
83'
 
Йортесет Исак
Frederik Boersting
83'
Жута Леонард
Риснаес Магнус
 
88'
 
Педерсен Торе
90'
Jacob Eng
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Стуревик
Якоб
6
Хеденстад
Вегар
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
10
Офкир
Мохамед
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
26
Filip
Thorvaldsen
19
Ятта
Сиди
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Frederik
Boersting
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Волеренга
4-1-4-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Бранн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Т
3:1
ТМК
1:3
Т
1:0
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:2
Т
4:1
Т
3:3
Т
2:3
Т
4:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:4
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.39

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 4 0.8
Борвен Торгейр 2 0.4
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.2
Бьёрдаль Хенрик 1 0.2
Ятта Сиди 1 0.2
Риснаес Магнус 1 0.2
Jacob Eng 1 0.2
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.2
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 8 1.6
Йортесет Исак 3 0.6
Кроне Свенн 2 0.4
Elias Myrlid 2 0.4
Нильсен Сиверт 1 0.2
Кастро Никлас 1 0.2
Педерсен Торе 1 0.2
Хорн Майер 1 0.2
Сери Яфет 1 0.2
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.2
Jonas Torsvik 1 0.2
Холтен Расмус 1 0.2
Vegard Haugerud Hagen 1 0.2

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борвен Торгейр 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Jacob Eng 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 0 1

Результаты матчей

Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
2
Волеренга
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
0
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
2

Голы по времени матча

Забито

3
24
1 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
33%
7
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
33%
4
17%
46-60
1
33%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
2
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
7
29%
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1
Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Бранн

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
4
1
1
3
3.5
3
2
1
3
4.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
4
1
1
4
3.5
3
2
1
4
4.5
3
2
1/8 финала
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
2 Хьельсос
0 КФУМ
8 Рёуфосс
5 Викинг
1/4 финала
3 Молде
1 Сарпсборг-08
3 Волеренга
2 Бранн
Хам-Кам
Будё-Глимт
Хьельсос
Рёуфосс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
Бранн Педерсен Торе 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Риснаес Магнус получил желтую карточку от судьи
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