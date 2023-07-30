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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Антверпен
1:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
45' Гол в свои ворота
Даланн Йеспер
58' Желтая карточка
Christiaan Ravych
72' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
90'+5
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
2
Де
Лат
Ричи
33
Zeno
Van
Den
Bosch
48
Arthur
Vermeeren
8
Юсуф
Альхассан
17
Ондрейка
Якоб
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
41
Сике
Уго
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
23
Деман
Оливье
Антверпен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Серкль Брюгге

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Среднее время на гол

120
144

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1
Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0

Результаты матчей

Антверпен
Серкль Брюгге

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Генк Куэста Карлос 1
Генк Муньос Даниэль 1
Спортинг Шарлеруа Даббаг Одай 1
Генк Фадера Алию 1
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Даланн Йеспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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