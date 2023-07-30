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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Люцерн
1:0
Второй тайм: 55'
Стад Лозанна-Уши
0'
26' Желтая карточка
Valon Hamdiju
30' Желтая карточка
Кадак Якуб
39' Желтая карточка
Обексер Линус
1:0
50' Гол
Lars Villiger

Ход матча

26'
 
Valon Hamdiju
30'
Кадак Якуб
 
39'
 
Обексер Линус
46'
Яшари Ардон
Спадануда Кевин
 
46'
 
Кадима Райан
Sahmkou Camara
46'
Lars Villiger
Адеми Кемаль
 
50'
Lars Villiger
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.20
6.10
22.00
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
16
Кадак
Якуб
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
22
Ульрих
Дарио
99
Адеми
Кемаль
10
Спадануда
Кевин
1
Dany
Bornand
21
Обексер
Линус
4
Lucas
Pos
5
Sahmkou
Camara
27
Гассама
Ламин
10
Mergim
Qarri
76
Valon
Hamdiju
6
Giovani
Bamba
18
Liridon
Mulaj
9
Хаджи
Закари
29
Али
Мохамед
Абдалла
Люцерн
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорн Пиус 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Valon Hamdiju 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0
Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0
Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0

Результаты матчей

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Серветт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Люцерн
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Люцерн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Люцерн
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Лугано Целар Жан 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Серветт Кутеса Дерек 1 (1)
Цюрих Ронер Фабиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лугано Боттани Маттиа 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Обексер Линус получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Valon Hamdiju получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.20
6.10
22.00
Все Коэффициенты
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