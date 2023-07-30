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  4. Суперлига 2023-2024

Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Люцерн
2:1
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
26' Желтая карточка
Valon Hamdiju
30' Желтая карточка
Кадак Якуб
39' Желтая карточка
Обексер Линус
1:0
50' Гол
Lars Villiger
79' Желтая карточка
Giovani Bamba
80' Желтая карточка
Бека Исмаил
1:1
82' Гол
Махмуд Элиес
84' Желтая карточка
Махмуд Элиес
2:1
85' Гол
Lars Villiger
87' Желтая карточка
Florian Danho
90' Вторая желтая карточка
Махмуд Элиес
90'+9

Ход матча

26'
 
Valon Hamdiju
30'
Кадак Якуб
 
39'
 
Обексер Линус
46'
Яшари Ардон
Спадануда Кевин
 
46'
 
Кадима Райан
Хайрулаху Лавдрим
46'
Lars Villiger
Адеми Кемаль
 
50'
Lars Villiger
(Майер Макс)
1:0
62'
 
Florian Danho
Хаджи Закари
62'
 
Nathan Garcia
Али Мохамед Абдалла
63'
Teddy Okou
Ульрих Дарио
 
66'
 
Shano Maroufi
Гассама Ламин
68'
Severin Ottiger
Кадак Якуб
 
79'
 
Giovani Bamba
80'
 
Махмуд Элиес
Liridon Mulaj
80'
Бека Исмаил
 
82'
1:1
Махмуд Элиес
84'
 
Махмуд Элиес
85'
Lars Villiger
(Яшари Ардон)
2:1
87'
 
Florian Danho
90'
 
Махмуд Элиес

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 370 Количество передач 417
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
16
Кадак
Якуб
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
22
Ульрих
Дарио
99
Адеми
Кемаль
10
Спадануда
Кевин
1
Dany
Bornand
21
Обексер
Линус
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
27
Гассама
Ламин
10
Mergim
Qarri
76
Valon
Hamdiju
6
Giovani
Bamba
18
Liridon
Mulaj
9
Хаджи
Закари
29
Али
Мохамед
Абдалла
Люцерн
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 1
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмуд Элиес 1 0.5

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорн Пиус 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 1 1
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Valon Hamdiju 1 0
Giovani Bamba 1 0
Florian Danho 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0
Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0
Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0

Результаты матчей

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Серветт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Винтертур
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Янг Бойз
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ивердон
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Базель
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ивердон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Винтертур
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Базель
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Винтертур
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Янг Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Лугано Целар Жан 2
Люцерн Lars Villiger 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Серветт Кутеса Дерек 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Махмуд Элиес получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 87'
    Florian Danho получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Яшари Ардон сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Lars Villiger бьет в цель!
  • 84'
    Махмуд Элиес получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Г О О О О Л - Махмуд Элиес бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Обексер Линус получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Valon Hamdiju получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши онлайн

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