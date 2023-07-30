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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Погонь Щецин
2:1
Второй тайм: 75'
Видзев Лодзь
0'
0:1
4' Гол
Павловски Бартоломей
37' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
43' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
1:1
47' Гол
Захович Лука
2:1
65' Гол
Кулурис Эфтимос
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
92
Нунеш
Фабиу
25
Ганоушек
Марек
13
Ernest
Terpilowski
80
Filip
Przybulek
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
Погонь Щецин
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 1
Захович Лука 1 0.5
Бичахчян Ваан 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 1 0.5
Стемпиньски Мариуш 1 0.5
Цыганик Андрей 1 0.5
Альварес Франциско 1 0.5
Санчез Джорди 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрис Леонардо 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганоушек Марек 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Dominik Kun 1 0
Альварес Франциско 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2

Результаты матчей

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Видзев Лодзь
 2:2 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Пяст
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Видзев Лодзь
 2:2 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Погонь Щецин
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 2:2 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видзев Лодзь
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Погонь Щецин Захович Лука 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Лех Собех Артур 1
Лех Дуглас Барри 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Нунеш Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Кутрис Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Санчез Джорди сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Погонь Щецин
    Ничья
    Видзев Лодзь
    1.74
    6.40
    5.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь онлайн

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