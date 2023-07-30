Тур: 2. Стадион: Stadion Florian Krygier.
2:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
4' ГолПавловски Бартоломей
37' Желтая карточкаКутрис Леонардо
43' Желтая карточкаНунеш Фабиу
1:1
47' ГолЗахович Лука
2:1
65' ГолКулурис Эфтимос
Ход матча
4'
37'
43'
47'
1:1
65'
2:1
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Погонь Щецин
Видзев Лодзь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|2
|1
|Захович Лука
|1
|0.5
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|1
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.5
|Цыганик Андрей
|1
|0.5
|Альварес Франциско
|1
|0.5
|Санчез Джорди
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрис Леонардо
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Альварес Франциско
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2
Результаты матчей
Погонь Щецин
Видзев Лодзь
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Погонь Щецин
|Захович Лука
|1 (1)
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Лех
|Муравски Радослав
|2
|Ягеллония Белосток
|Купиш Томаш
|1
|Лех
|Собех Артур
|1
|Лех
|Дуглас Барри
|1