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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гент
2:1
Перерыв
Кортрейк
0'
0:1
4' Гол
Abdelkahar Kadri
1:1
7' Гол в свои ворота
Радованович Александар
24' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
29' Желтая карточка
Lars Montegnies
2:1
29' Гол
Кейперс Уго
39' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
1
Нарди
Поль
18
Самуаз
Матисс
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
17
Юльсагер
Эндрю
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
1
Tom
Vandenberghe
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
21
Martin
Wasinski
7
Мбайо
Дилан
11
Dion
De
Neve
48
Lars
Montegnies
6
Nayel
Mehssatou
18
Abdelkahar
Kadri
70
Бруно
Массимо
20
Авенатти
Фелипе
Гент
4-3-1-2
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Кортрейк

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
К
4:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:1
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.19

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.87

Среднее время на гол

84
103

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 1 1
Хон Хён-Сок 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelkahar Kadri 1 1
Бруно Массимо 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1
Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Кортрейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вилрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гент
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кортрейк
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кортрейк
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Гент Кейперс Уго 1
Генк Куэста Карлос 1
Генк Муньос Даниэль 1
Спортинг Шарлеруа Даббаг Одай 1
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Кортрейк Авенатти Фелипе 1
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Кортрейк
1.34
9.30
9.60
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