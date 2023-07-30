Тур: 1. Стадион: Геламко.
0'
0:1
4' ГолAbdelkahar Kadri
1:1
7' Гол в свои воротаРадованович Александар
24' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
29' Желтая карточкаLars Montegnies
2:1
29' ГолКейперс Уго
39' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
Ход матча
4'
7'
29'
29'
2:1
39'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Гент
Кортрейк
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.19
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.87
Среднее время на гол
84
103
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|1
|1
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Бруно Массимо
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1
Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Кортрейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вилрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Гент
|Кейперс Уго
|1
|Генк
|Куэста Карлос
|1
|Генк
|Муньос Даниэль
|1
|Спортинг Шарлеруа
|Даббаг Одай
|1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Расмуссен Матиас
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1