Тур: 1. Стадион: Геламко.
0'
0:1
5' ГолAbdelkahar Kadri
1:1
8' Гол в свои воротаРадованович Александар
25' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
2:1
30' ГолКейперс Уго
30' Желтая карточкаLars Montegnies
40' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
56' Желтая карточкаNayel Mehssatou
3:1
71' ГолОрбан Гифт
3:2
86' ГолАвенатти Фелипе
90' Желтая карточкаСильва Жоао
90'+6
Ход матча
5'
8'
30'
2:1
30'
40'
56'
71'
3:1
86'
3:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Гент
Кортрейк
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.19
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.87
Среднее время на гол
84
103
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|1
|1
|Орбан Гифт
|1
|1
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авенатти Фелипе
|1
|1
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Бруно Массимо
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Жоао
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кортрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1
Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4
Кортрейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вилрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2
Результаты матчей
Гент
Кортрейк
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гент
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Гент
|Кейперс Уго
|1
|Генк
|Куэста Карлос
|1
|Генк
|Муньос Даниэль
|1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Кортрейк
|Сильва Жоао
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Расмуссен Матиас
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1