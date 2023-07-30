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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Базель
0:1
Первый тайм: 29'
Винтертур
0'
0:1
8' Гол
Ди Джусто Маттео
23' Желтая карточка
Шмид Янник

Ход матча

8'
0:1
Ди Джусто Маттео
23'
 
Шмид Янник

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Винтертур
3.40
4.25
5.10
Все Коэффициенты
13
Сальви
Мирко
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
25
Ван
Бремен
Финн
33
Калафьори
Рикардо
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
27
Ндой
Дан
29
Оньегбуле
Брайан
7
Миллар
Лиам
10
Огюстен
Жан-Кевин
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
4
Стильхарт
Базиль
25
Шмид
Янник
18
Диаби
Сулейман
77
Дзуффи
Лука
45
Янкевиц
Александр
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
17
Samuel
Ballet
9
Буэсс
Роман
Базель
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Винтертур

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

3
2.43

Среднее время на гол

30
37

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 1 0.5
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 1 0.5

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Сулейман 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Samuel Ballet 1 0

Результаты матчей

Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3
Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0
Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Базель
Винтертур

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Базель
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Серветт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Винтертур
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Янг Бойз
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ивердон
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Базель
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Янг Бойз
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ивердон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Винтертур
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Базель
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Винтертур
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Янг Бойз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ивердон
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Лугано Целар Жан 2
Люцерн Lars Villiger 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Серветт Кутеса Дерек 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Винтертур
3.40
4.25
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 0:1 Винтертур онлайн

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