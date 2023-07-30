Тур: 2. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
8'
0:1
23'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
13
Сальви
Мирко
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
25
Шмид
Янник
77
Дзуффи
Лука
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Базель
Винтертур
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
3
2.43
Среднее время на гол
30
37
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|1
|0.5
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.5
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Результаты матчей
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3
Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1
Винтертур
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0
Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Базель
Винтертур
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Базель
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|2
|Люцерн
|Lars Villiger
|2
|Лугано
|Штеффен Ренато
|1 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|1 (1)
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|2
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|2
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1