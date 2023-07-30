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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ивердон
2:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
45' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
55' Желтая карточка
Али Мохамед
1:1
66' Гол
Ташар Варол
1:2
77' Гол
Угриниц Филип
2:2
85' Гол
Evans Maurin
90'+5

Ход матча

45'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
55'
 
Али Мохамед
65'
 
Монтейро Джоэл
Имери Кастриот
65'
 
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
66'
Ташар Варол
(Brian Beyer)
1:1
68'
Родригес Мауро
Ташар Варол
 
68'
Гуэ Самюэль
Hugo Fargues
 
72'
Johan Kury
Breston Malula
 
77'
1:2
Угриниц Филип
(Бенито Лорис)
82'
 
Ррудхани Донат
Элиа Мешак
82'
 
Ганвула Сильвер
Угриниц Филип
82'
Evans Maurin
Оморуйи Кевин
 
82'
Клепач Михаель
Nehemie Lucuena
 
85'
Evans Maurin
(Johan Kury)
2:2

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 284 Количество передач 479
  • 38 Владение мячом, % 62
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
71
Breston
Malula
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
5
Сеспедес
Борис
8
Hugo
Fargues
18
Nehemie
Lucuena
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
68
Brian
Beyer
1
Расьоппи
Антони
23
Бенито
Лорис
4
Аменда
Орель
13
Али
Мохамед
17
Янко
Саиди
20
Ниассе
Шейх
10
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
Ивердон
4-3-3
Янг Бойз
4-1-3-2

История личных встреч

Ивердон
Янг Бойз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
0:5
К
1:3
ТМС
1:0
ТМС
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 1 0.5
Evans Maurin 1 0.5
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 1 0.5
Угриниц Филип 1 0.5
Иттен Седрик 1 (1) 0.5
Нсаме Жан-Пьер 1 (1) 0.5
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 1 0
Ташар Варол 1 0
Nehemie Lucuena 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 2 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2
Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4 Ивердон - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Лозанна-Спорт - Ивердон 2:0 Ивердон - Шаффхаузен 2:0 Нёвшатель Ксамакс - Ивердон 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4

Результаты матчей

Ивердон
Янг Бойз

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Серветт
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Янг Бойз
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Винтертур
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Целар Жан 2
Люцерн Lars Villiger 2
Базель Ндой Дан 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 2
Винтертур Сидлер Сильван 2
Весь список
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    • 55'
      Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер из команды Янг Бойз забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ивердон 2:2 Янг Бойз онлайн

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