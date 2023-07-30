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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Лех
2:0
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
25' Желтая карточка
Машаду Луиш
25' Желтая карточка
Муравски Радослав
1:0
40' Гол
Исхак Микаэль
54' Желтая карточка
Damian Jakubik
56' Желтая карточка
Андерссон Элиас
57' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
82' Желтая карточка
Дуглас Барри
2:0
83' Гол
Шимчак Филип
90'+7
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Лех
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Радомьяк Радом

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 1
Исхак Микаэль 1 0.5
Шимчак Филип 1 0.5
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 1 0.5
Вольски Рафал 1 0.5

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Jakubik 1 0
Машаду Луиш 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Радомьяк Радом
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1
Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1
Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония Белосток 0:0

Результаты матчей

Лех
Радомьяк Радом

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лех
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Видзев Лодзь
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Пяст
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Видзев Лодзь
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Погонь Щецин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видзев Лодзь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Сталь Мелец Доманьски Мацей 1 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Лех Собех Артур 1
Лех Дуглас Барри 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Damian Jakubik получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Хотич Дино сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
    • 25'
      Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 2:0 Радомьяк Радом онлайн

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