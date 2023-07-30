Тур: 1. Стадион: Ян Брейдель.
0'
13' Желтая карточкаНгой Жульен
25' Желтая карточкаФулон Дам
36' Желтая карточкаКюйпер Максим
0:1
37' ГолСхоофс Роб
1:1
64' ПенальтиРодригеш Тьяго
76' Вторая желтая карточкаКюйпер Максим
90'+9
Ход матча
13'
25'
36'
37'
0:1
64'
1:1
76'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
61 Вроман КианиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Dirk Asare
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Брюгге
Мехелен
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
3.17
2.27
Среднее время на гол
28
39
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.82
0.58
Среднее время на гол
110
154
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
2.04
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
44
64
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|1 (1)
|1
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|1
|1
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгой Жульен
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0
Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Бум - Мехелен 0:3
Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2
Результаты матчей
Брюгге
Мехелен
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Мехелен
|Схоофс Роб
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|1
|Гент
|Кейперс Уго
|1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Кортрейк
|Сильва Жоао
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Расмуссен Матиас
|1