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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Брюгге
1:1
Конец матча
Мехелен
0'
13' Желтая карточка
Нгой Жульен
25' Желтая карточка
Фулон Дам
36' Желтая карточка
Кюйпер Максим
0:1
37' Гол
Схоофс Роб
1:1
64' Пенальти
Родригеш Тьяго
76' Вторая желтая карточка
Кюйпер Максим
90'+9
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
26
Ритс
Матс
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
1
Куке
Гетан
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
30
Ванлерберге
Йорди
14
Лавале
Димитри
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
9
Нгой
Жульен
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
Брюгге
4-3-3
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Мехелен

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

3.17
2.27

Среднее время на гол

28
39

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.82
0.58

Среднее время на гол

110
154

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

2.04
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

44
64

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 1 (1) 1
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 1 1

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгой Жульен 1 0
Фулон Дам 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0
Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Бум - Мехелен 0:3
Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2

Результаты матчей

Брюгге
Мехелен

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Мехелен Схоофс Роб 1
Кортрейк Авенатти Фелипе 1
Сент-Трейден Койта Абубакари 1
Гент Кейперс Уго 1
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Кортрейк Сильва Жоао 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Схоофс Роб бьет в цель!
  • 36'
    Кюйпер Максим получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Брюгге 1:1 Мехелен онлайн

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