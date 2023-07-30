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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Трейден
1:0
Конец матча
Стандард
0'
26' Желтая карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
67' Желтая карточка
Годо Бруно
1:0
87' Гол
Койта Абубакари
90'+7
21
Шмидт
Дэниел
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
22
Баликвиша
Вильям
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
6
Кавабэ
Хаяо
Сент-Трейден
3-4-2-1
Стандард
4-3-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Стандард

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.58

Среднее время на гол

71
154

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.37
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
101

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 1 1
Анану Фредерик 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2
ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Стандард

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Мехелен Схоофс Роб 1
Кортрейк Авенатти Фелипе 1
Сент-Трейден Койта Абубакари 1
Гент Кейперс Уго 1
Весь список

Топ нарушителей
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Кортрейк Сильва Жоао 1
Унион Сент-Жиллуаз Расмуссен Матиас 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Лаурсен Якоб-Баррет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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