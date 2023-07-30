Тур: 1. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
67' Желтая карточкаГодо Бруно
1:0
87' ГолКойта Абубакари
90'+7
Ход матча
67'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
11
Кая
Фатих
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
История личных встреч
Сент-Трейден
Стандард
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
27 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
79
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.58
Среднее время на гол
71
154
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.37
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
101
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|1
|1
|Анану Фредерик
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2
ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Стандард
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Мехелен
|Схоофс Роб
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|1
|Гент
|Кейперс Уго
|1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Кортрейк
|Сильва Жоао
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Расмуссен Матиас
|1