18' Кипчу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

15' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

14' Г О О О О Л - Кипчу Александру забивает с правой ноги!

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

8' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Стойка Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Петрович Зоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре