Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Lucian Dumitriu наказан за толчок Бик Овидиу

90' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

88' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Вэтэжелу Богдан нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

83' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

83' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Петрович Зоран уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

78' Guilherme Gomes Garutti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тескан Драгош пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

77' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

75' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Муси Александру Мариан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Стойка Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Стойка Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

60' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рефери не любит споров - именно за это Нистор Дан сейчас получил желтую

59' ОН ПРОМАЗАЛ - Будеску Константин пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

58' Пициан Андрей получает желтую карточку за игру рукой

58' После проверки VAR судья изменил решение - Петролул Плоешти пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Петролул Плоешти

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

53' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Грозав Георге-Теодор и попал в каркас ворот!

48' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля