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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Петролул Плоешти
1:1
Конец матча
Университатя Клуж
0'
0:1
14' Гол
Кипчу Александру
1:1
30' Гол
Муси Александру Мариан
58' Желтая карточка
Пициан Андрей
1:1
59' Не забитый пенальти
Будеску Константин
60' Желтая карточка
Нистор Дан
90'+10
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
34
Guilherme
Gomes
Garutti
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
82
Диоманде
Исмаэль
6
Жефферсон
IV
8
Жаир
17
Петрович
Зоран
7
Грозав
Георге-Теодор
33
Горчеа
Андрей
88
Димитров
Радослав
17
Пициан
Андрей
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
37
Бордеяну
Михай
10
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
7
Стойка
Янис
Петролул Плоешти
Университатя Клуж

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя Клуж

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
0:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.58

Среднее время на гол

83
56

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

1.7
0.4

Среднее время на гол

52
225

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.36
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муси Александру Мариан 1 1
Тичу Валентин Константин 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 1 1
Нистор Дан 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 1 0
Пициан Андрей 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5
Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0
Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя Клуж

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
ЧФР Клуж Маня Кристьян 1
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1
Фарул Констанца Грамени Константин 1
УТА Арад Поп Рареш 1
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
ЧФР Клуж Камора Мауру 1
Политехника Яссы Войтуш Якуб 1
Рапид Бухарест Валье Борха 1
Весь список
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