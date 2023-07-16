Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Стяуа , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Пантя Александру пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

48' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Стяуа

45' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

44' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Джокович Дамьян пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

41' Харуц Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Constantin Albu наказан за толчок Олару Дариус

38' Удар от ворот произведет Стяуа

38' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

34' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Джокович Дамьян наказан за толчок Yassine Bahassa

21' Удар от ворот произведет Стяуа

21' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Г О О О О О Л - Коман Флоринел из команды Стяуа забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Robert Dimitrie Popa прыгнул вправо!

16' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Судья свистит. Yassine Bahassa атаковал сзади соперника. Это Adrian Sut заработал своей команде штрафной

13' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Микулеску Давид забивает с левой ноги!

8' Джокович Дамьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

6' Олару Дариус из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру