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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
У Крайова 1948
1:3
Второй тайм: 75'
Стяуа
0'
0:1
8' Гол
Микулеску Давид
0:2
17' Пенальти
Коман Флоринел
56' Желтая карточка
Эджума Малком
0:3
60' Гол
Эджума Малком
1:3
74' Пенальти
Сидибе Секу
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
3
Lorenzo
Paramatti
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
У Крайова 1948
Стяуа

История личных встреч

У Крайова 1948
Стяуа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 1 (1) 1
Эджума Малком 1 1
Микулеску Давид 1 1
Кордя Андрей 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджума Малком 1 0

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Аален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2
Стяуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1
Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стяуа
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
У Крайова 1948
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
У Крайова 1948
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Стяуа Коман Флоринел 1 (1)
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
ЧФР Клуж Маня Кристьян 1
Стяуа Эджума Малком 1
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
ЧФР Клуж Камора Мауру 1
Политехника Яссы Войтуш Якуб 1
Рапид Бухарест Валье Борха 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    Контроль мяча: У Крайова 1948: 52%, Стяуа: 48%.
  • 75'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 74'
    Г О О О О О Л - Сидибе Секу из команды У Крайова 1948 забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
  • 73'
    ПЕНАЛЬТИ! - Джокович Дамьян атаковал сзади соперника. Это Кицу Аурелиан заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 73'
    Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 73'
    У Крайова 1948 идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    У Крайова 1948 начинает контратаку
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    У Крайова 1948
    Стяуа
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