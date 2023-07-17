Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Ботошани

90' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Angelo Cocian получил желтую карточку от судьи

89' Г О О О О Л - Армаш Игорь уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

88' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

87' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

87' Angelo Cocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Виргиль Пинсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Камара Секу получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Волунтари

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Iulian Carausu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

77' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Волунтари

76' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Волунтари

75' Виргиль Пинсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Мерлой Джордже получил травму и заменен. Ioan Dumiter выходит на поле.

71' Octavian Valceanu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

70' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Ботошани

70' Мерлой Джордже не смог попасть в створ ударом издали

69' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Волунтари

68' Флореску Эдуард из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Ботошани

63' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Мерлой Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

59' Г О О О О Л - Мерлой Джордже из команды Волунтари левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

59' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Волунтари будет все-таки засчитан.

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волунтари

54' Раду Бобок создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Ботошани

52' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.