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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Catalin Busi
Волунтари
2:1
Конец матча
Ботошани
0'
0:0
44' Не забитый пенальти
Немец Адам
45' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
1:0
54' Гол
Мерлой Джордже
2:0
59' Гол
Мерлой Джордже
84' Желтая карточка
Камара Секу
2:1
89' Гол в свои ворота
Армаш Игорь
89' Желтая карточка
Angelo Cocian
90' Желтая карточка
Рэдуц Михай
90'+10
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
4
Црепуля
Любян
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
8
Рэдуц
Михай
10
Мерлой
Джордже
77
Немец
Адам
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
40
Пий
Джуниор
33
Eugen
Gabriel
David
8
Флореску
Эдуард
99
Забу
Сирил
23
Andrei
Dragu
38
Головфка
Кэтэлин
10
Роман
Михай
V
93
Виргиль
Пинсон
Волунтари
Ботошани

История личных встреч

Волунтари
Ботошани

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

25 матчей

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.75

Среднее время на гол

73
120

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.44
0.96

Тотал матчей

2.5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

62
93

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 2 2
Немец Адам 0 0
Раду Бобок 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдуц Михай 1 0
Angelo Cocian 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Eugen Gabriel David 1 0

Результаты матчей

Волунтари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Волунтари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0
Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1

Результаты матчей

Волунтари
Ботошани

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Динамо Бухарест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Бухарест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя Крайова
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Университатя Крайова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Бухарест
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 2
Стяуа Коман Флоринел 1 (1)
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
ЧФР Клуж Маня Кристьян 1
Стяуа Эджума Малком 1
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
ЧФР Клуж Камора Мауру 1
Ботошани Камара Секу 1
Политехника Яссы Войтуш Якуб 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Волунтари вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Волунтари: 43%, Ботошани: 57%.
  • 99'
    Раду Бобок ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 99'
    Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Флоря Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
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    • 96'
      Тактическая замена. Црепуля Любян уходит с поля и его заменяет Cristian Paz
    • 96'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 96'
      Судья сигнализирует, что Iulian Carausu из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter
    • 95'
      Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Раца Вадим задерживает мяч рукой
    • 94'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
    • 93'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Ботошани контролирует мяч.
    • 92'
      Рэдуц Михай получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 2:1 Ботошани онлайн

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