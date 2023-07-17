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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 14'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
4.60
4.10
1.85
Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
24
Гиафер
Денис
4
Бена
Квентин
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
8
Ларрусеа
Горка
10
Дани
Иглесиас
99
Гезали
Ламин
22
Бани
Андрей
19
Абдалла
Хаким
21
Попеску
Лаурентиу
17
Борца
Флорин
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
9
Иван
Андрей
24
Рогульич
Анте
28
Митрицэ
Александру
88
Atanas
Ioan
Trica
Динамо Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

34 матча

17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Л1ГБ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.56

Среднее время на гол

68
160

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.39

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2
Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Констанца 6:0 Динамо Бухарест - Брашов 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0
Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Динамо Бухарест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Бухарест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя Крайова
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Университатя Крайова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
У Крайова 1948
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Бухарест
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 2
Стяуа Коман Флоринел 1 (1)
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
ЧФР Клуж Маня Кристьян 1
Стяуа Эджума Малком 1
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
ЧФР Клуж Камора Мауру 1
Ботошани Камара Секу 1
Политехника Яссы Войтуш Якуб 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Динамо Бухарест
    Ничья
    Университатя Крайова
    4.60
    4.10
    1.85
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