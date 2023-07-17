Тур: 1. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Феснич Оратиу
0:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаАмзар Йонуц
53' Желтая карточкаГолубович Аднан
0:1
54' ПенальтиИван Андрей
57' Желтая карточкаМаркович Йован
57' Желтая карточкаБорца Флорин
59' Желтая карточкаКрецу Александру
0:1
61' Не забитый пенальтиБани Андрей
78' Желтая карточкаРошу Нелуц
87' Желтая карточкаМоура Габриэл
89' Желтая карточкаМитрицэ Александру
0:2
90' ГолМаркович Йован
90'+9
Ход матча
36'
53'
54'
0:1
57'
57'
59'
61'
0:1
78'
87'
90'
Владение мячом
24
Гиафер
Денис
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
99
Гезали
Ламин
22
Бани
Андрей
17
Борца
Флорин
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Борца ФлоринЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
34 матча
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.56
Среднее время на гол
68
160
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.39
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|1
|1
|Иван Андрей
|1 (1)
|1
|Митрицэ Александру
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|1
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Амзар Йонуц
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2
Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - ФК Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 ФК Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1 Виторул Селимбар - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Констанца 6:0 Динамо Бухарест - Брашов 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0
Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|2
|Стяуа
|Коман Флоринел
|1 (1)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|1
|ЧФР Клуж
|Маня Кристьян
|1
|Стяуа
|Эджума Малком
|1
|Германнштадт
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|ЧФР Клуж
|Камора Мауру
|1
|Ботошани
|Камара Секу
|1
|Политехника Яссы
|Войтуш Якуб
|1