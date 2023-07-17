Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Valentin Ioan Borcea навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ларрусеа Горка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Дани Иглесиас не смог попасть в створ ударом издали

43' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Гиафер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Рогульич Анте бьет со штрафного в створ, но Adnan Golubovic держит все под контролем

36' Амзар Йонуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бани Андрей не смог попасть в створ ударом издали

35' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

32' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

29' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Абдалла Хаким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гиафер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Рогульич Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошую попытку сделал Atanas Trica . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Рошу Нелуц пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu ловит мяч

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Бани Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Рогульич Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Крецу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

3' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Сегодня отличная погода для футбола.

2' Бани Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника