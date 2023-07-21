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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Сепси
0:0
Первый тайм: 24'
У Крайова 1948
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
У Крайова 1948
1.89
3.85
5.50
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
25
Bogdan
Otelita
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
20
Думитреску
Андрес
10
Матей
Космин
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
9
Домашкан
Виталий
18
Шафранко
Павол
11
Штефэнеску
Мариус
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
3
Lorenzo
Paramatti
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
Сепси
У Крайова 1948

История личных встреч

Сепси
У Крайова 1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сидибе Секу 1 (1) 0.5

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0
Никзули Роланд 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Паун Николае 1 0
Bogdan Otelita 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албу Константин 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
У Крайова 1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Сепси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
У Крайова 1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0
Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Аален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1

Результаты матчей

Сепси
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сепси
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сепси
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
У Крайова 1948
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сепси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
У Крайова 1948
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сепси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 2
Стяуа Коман Флоринел 1 (1)
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
ЧФР Клуж Маня Кристьян 1
Стяуа Эджума Малком 1
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
ЧФР Клуж Камора Мауру 1
Ботошани Камара Секу 1
Политехника Яссы Войтуш Якуб 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 24'
    Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 22'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 21'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
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    • 14'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет У Крайова 1948
    • 12'
      Оооо... вот это был удар! Marius Stefanescu должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      У Крайова 1948 контролирует мяч.
    • 11'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 42%, У Крайова 1948: 58%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Родригес Хонатан II из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бауса Хуан
    • 9'
      У Крайова 1948 контролирует мяч.
    • 8'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 7'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Сепси контролирует мяч.
    • 6'
      Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 6'
      Энрикеш Данни из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Маскареньяс Матеус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 5'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      У Крайова 1948 идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, У Крайова 1948: 50%.
    • 4'
      У Крайова 1948 контролирует мяч.
    • 4'
      Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Robert Dimitrie Popa взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 3'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет У Крайова 1948
    • 2'
      Шанс! Паун Николае из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 2'
      Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Lorenzo Paramatti из команды У Крайова 1948 заходит слишком далеко, он валит Шафранко Павол.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    У Крайова 1948
    1.89
    3.85
    5.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 У Крайова 1948 онлайн

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    У Крайова 1948
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