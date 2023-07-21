Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оооо... вот это был удар! Marius Stefanescu должен был забить с этой позиции.

12' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

4' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Сепси

2' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля