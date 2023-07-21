Robert Filip навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

54' Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

51' Купер Годберг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Robert Filip нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Абейд Али получил желтую карточку от судьи

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Цэру Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Robert Filip не смог попасть в створ ударом издали

45' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Фабри Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

42' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Карп Кэтэлин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

40' Цвек Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Карп Кэтэлин получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Карп Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

34' Карп Кэтэлин получил желтую карточку от судьи

32' Мухар Карло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Забив гол, ЧФР Клуж сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

29' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

29' Бетанкор Хефте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Команда УТА Арад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О Л - Купер Годберг забивает с левой ноги!

27' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сильный дождь сегодня.

24' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Могос Василе получил желтую карточку от судьи

23' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Поп Рареш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ЧФР Клуж нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

16' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Denis Dumitrascu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Бирлигея Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Оооо... вот это был удар! Поп Рареш должен был забить с этой позиции.

10' Купер Годберг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру