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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: George Gaman
УТА Арад
1:2
Второй тайм: 53'
ЧФР Клуж
0'
23' Желтая карточка
Могос Василе
1:0
27' Гол
Купер Годберг
1:1
29' Гол
Бирлигея Даниэль
34' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
1:1
39' Не забитый пенальти
Бетанкор Хефте
1:2
40' Гол в свои ворота
Карп Кэтэлин
45' Желтая карточка
Абейд Али

Ход матча

23'
 
Могос Василе
27'
Купер Годберг
(Фабри Андрей)
1:0
29'
1:1
Бирлигея Даниэль
(Бетанкор Хефте)
34'
Карп Кэтэлин
 
39'
1:1
Бетанкор Хефте
40'
1:2
Карп Кэтэлин
45'
Абейд Али
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
ЧФР Клуж
3.85
5.40
2.22
Все Коэффициенты
93
Якоб
Флорин
7
Стахл
Алберт
4
Бенга
Александру
5
Марков
Ивайло
18
Абейд
Али
21
Cristian
Mihai
80
Думитрашку
Денис
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
8
Карп
Кэтэлин
9
Купер
Годберг
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
6
Айети
Арлинд
25
Цэру
Богдан
4
Маня
Кристьян
8
Robert
Filip
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
45
Камора
Мауру
30
Бирлигея
Даниэль
9
Бетанкор
Хефте
УТА Арад
ЧФР Клуж

История личных встреч

УТА Арад
ЧФР Клуж

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
108

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поп Рареш 1 0.5
Купер Годберг 1 0.5
Фабри Андрей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 1
Маня Кристьян 1 0.5
Цэру Богдан 0 0
Бетанкор Хефте 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карп Кэтэлин 1 0
Абейд Али 1 0
Исак Дамьян 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камора Мауру 1 0
Могос Василе 1 0
Мухар Карло 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1
Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1

Результаты матчей

УТА Арад
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
УТА Арад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стяуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
УТА Арад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЧФР Клуж
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
УТА Арад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Стяуа Коман Флоринел 1 (1)
Университатя Клуж Кипчу Александру 1
Сепси Рондон Марио 1
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Сепси Штефэнеску Мариус 2
Сепси Матей Космин 1
Германнштадт Marius Constantin Maldarasanu 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: УТА Арад: 37%, ЧФР Клуж: 63%.
  • 55'
    Абейд Али из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 55'
    Robert Filip навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 54'
    Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
  • 54'
    Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 54'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 54'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    УТА Арад
    Ничья
    ЧФР Клуж
    3.85
    5.40
    2.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч УТА Арад 1:2 ЧФР Клуж онлайн

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