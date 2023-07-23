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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Политехника Яссы
0:2
Второй тайм: 61'
Германнштадт
0'
0:1
11' Гол
Балауре Сильвиу
33' Желтая карточка
Негуц Кристиан
38' Желтая карточка
Опрут Рауль
51' Желтая карточка
Альхассан Баба
56' Желтая карточка
Илие Флорин
0:2
59' Гол
Балауре Сильвиу

Ход матча

11'
0:1
Балауре Сильвиу
(Негуц Кристиан)
33'
 
Негуц Кристиан
38'
 
Опрут Рауль
46'
Ион Роберт
Иту Кэтэлин
 
46'
Julian Marchioni
Васвари Габриэл
 
51'
 
Альхассан Баба
56'
Илие Флорин
 
59'
0:2
Балауре Сильвиу
(Petru Dragos)
60'
Тинчу Разван
Илие Флорин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Германнштадт
3.33
4.40
2.50
Все Коэффициенты
29
Янков
Ристо
33
Куадио
Крист
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
17
Шербан
Сорин
19
Иту
Кэтэлин
8
Васвари
Габриэл
9
Харрисон
Шейон
10
Alin
Roman
II
95
Carlos
Jatoba
80
Andrei
Gheorghita
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
26
Негуц
Кристиан
11
Petru
Dragos
30
Паращив
Даниэль
Политехника Яссы
Германнштадт

История личных встреч

Политехника Яссы
Германнштадт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛI
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.83

Среднее время на гол

112
108

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
99

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 1 0.5
Негуц Кристиан 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войтуш Якуб 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Stefan Stefanovici 1 0
Andrei Gheorghita 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Petru Dragos 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германнштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1
Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3 Политехника Яссы - Чиксереда Меркуря-Чук 0:0 Слатина - Политехника Яссы 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
Германнштадт

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Германнштадт
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Германнштадт
 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Политехника Яссы
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
Германнштадт Балауре Сильвиу 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Стяуа Эджума Малком 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Сепси Штефэнеску Мариус 2
Сепси Матей Космин 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Политехника Яссы
    Ничья
    Германнштадт
    3.33
    4.40
    2.50
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    Где смотреть матч Политехника Яссы 0:2 Германнштадт онлайн

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    Политехника Яссы
    Германнштадт
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