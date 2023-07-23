Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда Германнштадт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Альхассан Баба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Sota Mino из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Германнштадт

44' Carlos Jatoba не смог попасть в створ ударом издали

43' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Германнштадт

40' Удар от ворот произведет Германнштадт

40' Шербан Сорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Матч возобновлен

38' Опрут Рауль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Cristian Negut из команды Германнштадт получает желтую после опасной игры.

33' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали

31' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

25' Andrei Gheorghita оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Матч возобновлен

22' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

18' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шербан Сорин пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

12' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Cristian Negut сделал результативную передачу.

11' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу забивает с правой ноги!

11' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Близко! Alin Roman нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

10' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Шербан Сорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Германнштадт начинает с центра поля