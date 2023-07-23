Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Carlos Jatoba не смог попасть в створ ударом издали

96' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

95' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Sota Mino не смог попасть в створ ударом издали

94' Оооо... вот это был удар! Petrisor Petrescu должен был забить с этой позиции.

94' Хорошую попытку сделал Petrisor Petrescu. Удар в створ, но вратарь начеку

92' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

91' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Германнштадт будет все-таки засчитан.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

87' Г О О О О Л - Янку Габриэль из команды Германнштадт забил фантастический гол левой пяткой!

85' Близко! Sota Mino нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

84' Матч возобновлен

83' Балауре Сильвиу получил травму и заменен. Petrisor Petrescu выходит на поле.

82' Ох, нехорошо это выглядит. Sota Mino получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' УДАЛЕНИЕ! - Robert Ion удален за серьёзный фол

81' Безумный фол. Robert Ion грубо играет против соперника. Пострадал Sota Mino

80' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Политехника Яссы будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

74' Robert Ion сделал ключевой пас для гола!

73' Luis Phelipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Германнштадт

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Luis Phelipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

69' Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Carlos Jatoba пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Янку Габриэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль

64' Янков Ристо взял и забрал мяч на выходе

62' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Илие Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу забивает с правой ноги!

57' Alin Roman наказан за толчок Cristian Negut

56' Илие Флорин получил желтую карточку от судьи

56' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Cristian Negut из команды Германнштадт в офсайде

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Альхассан Баба получил желтую карточку от судьи

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Иту Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Robert Ion