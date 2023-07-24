Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
14'
31'
Владение мячом
17
Борца
Флорин
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Relu
Stoian
21
Teles
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Борца ФлоринЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Juraj Badelj
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
-
12 Relu StoianВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
-
67 ФредерикПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Университатя Крайова
Оцелул Галац
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
0.82
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
82
110
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|1
|0.5
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.5
|Митрицэ Александру
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|1
|0.5
|Teles
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борца Флорин
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Желев Милен
|1
|0
|Ariel Lopez1
|1
|0
|Andrei Rus
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2
Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2
Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФК Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 ФК Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Слатина - Оцелул Галац 0:0 Ульм 1846 - Оцелул Галац 2:0 Беса 1976 - Оцелул Галац 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Оцелул Галац
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (1)
|Германнштадт
|Балауре Сильвиу
|2
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2
|Стяуа
|Эджума Малком
|2
|Университатя Крайова
|Борца Флорин
|2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2