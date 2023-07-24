Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

34' Митрицэ Александру пробил со штрафного прямо в стенку

32' Ariel Lopez решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Кэпэцынэ Михай получил желтую карточку от судьи

29' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ябре Тобасегноу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

18' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Близко! Иван Андрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

14' Борца Флорин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

13' Ишфан Александру не смог попасть в створ ударом издали

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Судья начинает матч