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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Университатя Крайова
0:0
Конец матча
Оцелул Галац
0'
14' Желтая карточка
Борца Флорин
31' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
45' Желтая карточка
Желев Милен
50' Желтая карточка
Yuri Cisotti
90' Желтая карточка
Relu Stoian
90' Желтая карточка
Митрицэ Александру
90'+10
21
Попеску
Лаурентиу
17
Борца
Флорин
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
31
Ишфан
Александру
37
Дансиу
Мариан
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
16
Costin
Ghiocel
22
Dan
Lucian
Panait
21
Teles
5
Ariel
Lopez1
30
Yuri
Cisotti
11
Alexandru
Pop
90
Фатаи
Кехинде
20
Бодиштяну
Штефан
Университатя Крайова
Оцелул Галац

История личных встреч

Университатя Крайова
Оцелул Галац

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
0.82

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

82
110

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 1 0.5
Иван Андрей 1 (1) 0.5
Митрицэ Александру 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 1 0.5
Teles 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрицэ Александру 2 0
Борца Флорин 2 0
Крецу Александру 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Маркович Йован 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Yuri Cisotti 1 0
Relu Stoian 1 0
Ariel Lopez1 1 0
Andrei Rus 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2
Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2
Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФК Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 ФК Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Слатина - Оцелул Галац 0:0 Ульм 1846 - Оцелул Галац 2:0 Беса 1976 - Оцелул Галац 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Оцелул Галац

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Петролул Плоешти
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ботошани
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
УТА Арад
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Стяуа
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сепси
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волунтари
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Волунтари Мерлой Джордже 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (1)
Германнштадт Балауре Сильвиу 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2
Оцелул Галац Желев Милен 2
Стяуа Эджума Малком 2
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