Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хорошую попытку сделал Iliya Dimitrov . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

79' Скречу Владимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Нягу Ионуц

73' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Матч возобновлен

66' Relu Stoian ослабляет давление, выбив мяч.

66' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

63' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Relu Stoian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Маркович Йован не смог попасть в створ ударом издали

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Costin Ghiocel на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ябре Тобасегноу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Митрицэ Александру пробует нанести удар издали, но Relu Stoian держит все под контролем

51' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

50' Juri Cisotti получил желтую карточку от судьи

50' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника