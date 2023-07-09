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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Атлетико Платенсе
1:0
Конец матча
Сармьенто
0'
37' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
1:0
50' Гол
Franco Diaz
65' Желтая карточка
Franco Diaz
90'+10
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
3
Juan
Infante
8
Franco
Diaz
15
Росси
Иван
77
Ronaldo
Martinez
11
Nicolas
Castro1
18
Sasha
Marcich
9
Mauro
Quiroga
1
Девекки
Хосе
27
Emanuel
Hernandez
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
16
Мелано
Лукас
22
Javier
Fabian
Toledo
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Сармьенто
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Сармьенто

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ПБ
3:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.25

Среднее время на гол

75
360

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
162

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.25
Nicolas Castro1 4 0.17
Ronaldo Martinez 3 0.13
Vicente Taborda 2 (1) 0.08
Franco Baldassarra 2 0.08
Sasha Marcich 2 0.08
Mauro Quiroga 1 (1) 0.04
Gaston Suso 1 0.04
Nicolas Morgantini 1 0.04
Franco Diaz 1 0.04
Gonzalo Valdivia 1 0.04
Maximiliano Zalazar 1 0.04
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Ignacio Schor 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.25
Мелано Лукас 4 0.17
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.17
Лисандро Лопес III 3 0.13
Sergio Quiroga 2 0.08
Gabriel Diaz 1 0.04
Manuel Monaco 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Nicolas Castro1 7 0
Franco Diaz 7 0
Ronaldo Martinez 6 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 4 0
Vicente Taborda 4 0
Ignacio Vazquez 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Alexis Sabella 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Javier Fabian Toledo 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Harrinson Mancilla 2 1
Gonzalo Bettini 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Капроф Хуан 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Атлетико Платенсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сармьенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

7
12
Атлетико Платенсе
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Сармьенто
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
5
42%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 13
4
16%
3
14%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
4
16%
7
32%
76-90

Пропущено

27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
7
26%
5
23%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
1
4%
6
27%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
5
19%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0
Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4
Сармьенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 1:1

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Сармьенто

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
8 раз 33%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
13 раз 54%
1
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
5
3
10
1.5
4
7
1
12
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
8
3
8
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
11
13
6
18
1.5
6
18
1
23
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 0:0 24 10 7 7 30 - 25 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
15.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Велес Сарсфилд
 0:0 24 5 10 9 22 - 24 25
24.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 0:0 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
11.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
13.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 3 8 2 15 - 10 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
21.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
22.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Годой Крус
 0:0 13 3 4 6 9 - 16 13
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
14.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
17.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Сан-Лоренсо Cristian Nahuel Barrios 2 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Хавьер Фабиан Толедо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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