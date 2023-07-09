Тур: 24.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
1:0
50' ГолFranco Diaz
65' Желтая карточкаFranco Diaz
90'+10
Ход матча
50'
1:0
65'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Сармьенто
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.25
Среднее время на гол
75
360
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.22
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
162
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.25
|Nicolas Castro1
|4
|0.17
|Ronaldo Martinez
|3
|0.13
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.08
|Franco Baldassarra
|2
|0.08
|Sasha Marcich
|2
|0.08
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.04
|Gaston Suso
|1
|0.04
|Nicolas Morgantini
|1
|0.04
|Franco Diaz
|1
|0.04
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.04
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.04
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.25
|Мелано Лукас
|4
|0.17
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.17
|Лисандро Лопес III
|3
|0.13
|Sergio Quiroga
|2
|0.08
|Gabriel Diaz
|1
|0.04
|Manuel Monaco
|1
|0.04
|Gonzalo Bettini
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Jean Rosso
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Nicolas Castro1
|7
|0
|Franco Diaz
|7
|0
|Ronaldo Martinez
|6
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|4
|0
|Vicente Taborda
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Alexis Sabella
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|1
|Javier Fabian Toledo
|6
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Мелано Лукас
|2
|0
|Капроф Хуан
|2
|0
|Emanuel Hernandez
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Атлетико Платенсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сармьенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
7
12
Атлетико Платенсе
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Сармьенто
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
5
33%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
5
42%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 13
4
16%
3
14%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
4
16%
7
32%
76-90
Пропущено
27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
7
26%
5
23%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
1
4%
6
27%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0
Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4
Сармьенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармьенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 1:1
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Сармьенто
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
8 раз 33%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
13 раз 54%
1
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
65
310
47
112
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
58
38
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1113
618
618
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 25
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|15.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|0:0
|24
|5
|10
|9
|22 - 24
|25
|24.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|13.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|14.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|15 - 10
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|22.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|12.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Сан-Лоренсо
|Cristian Nahuel Barrios
|2 6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9