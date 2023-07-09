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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Институто Кордоба
0:1
Конец матча
Тигре
0'
0:1
24' Гол
Ретеги Матео
39' Желтая карточка
Giuliano Cerato
48' Желтая карточка
Santiago Rodriguez III
66' Желтая карточка
Martin Garay
90' Желтая карточка
Fernando Alarcon
90'+7
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
14
Nicolas
Linares
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
30
Brian
Leizza
2
Victor
Emanuel
Aguilera
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
24
Martin
Garay
22
Gonzalo
Flores
28
Молинас
Аарон
32
Ретеги
Матео
Институто Кордоба
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Тигре

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПНЗB
0:3
ПНЗB
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 8 (1) 0.33
Santiago Rodriguez III 3 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.08
Joaquin Varela 2 0.08
Gaston Lodico 1 (1) 0.04
Roberto Agustin Bochi 1 0.04
Nicolas Linares 1 0.04
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Franco Watson 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 0.46
Brian Abel Luciatti 3 0.13
Колидио Факундо 2 (1) 0.08
Blas Armoa 2 0.08
Кастро Алексис 1 0.04
Молинас Аарон 1 0.04
Brian Leizza 1 0.04
Martin Garay 0 0
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Cristian Zabala 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 9 0
Мосевич Леонель 7 1
Fernando Alarcon 7 0
Giuliano Cerato 6 0
Nicolas Linares 5 0
Sebastian Corda 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Juan Franco 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0
Nicolas Watson 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 4 2
Ретеги Матео 5 0
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Agustin Obando 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Martin Garay 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
5
Институто Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

7
9
Институто Кордоба
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Тигре
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
10%
4
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
5
25%
6
43%
76-90

Забито

18
21
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
7
39%
7
33%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Пропущено

30
28
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
13%
6
21%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
5
17%
5
18%
46-60
8
27%
5
18%
61-75
7
23%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2

Результаты матчей

Институто Кордоба
Тигре

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
12
1.5
4
7
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
8
1.5
3
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
15
9
4
20
1.5
7
17
2
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 0:0 24 10 7 7 30 - 25 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
15.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Велес Сарсфилд
 0:0 24 5 10 9 22 - 24 25
24.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 0:0 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
11.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
13.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 3 8 2 15 - 10 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
21.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
22.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Годой Крус
 0:0 13 3 4 6 9 - 16 13
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
14.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
17.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Сан-Лоренсо Cristian Nahuel Barrios 2 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Giuliano Cerato получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Мартин Гарай сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Ретеги Матео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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