Тур: 24.
0:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолРетеги Матео
39' Желтая карточкаGiuliano Cerato
48' Желтая карточкаSantiago Rodriguez III
66' Желтая карточкаMartin Garay
90' Желтая карточкаFernando Alarcon
90'+7
Ход матча
24'
0:1
39'
66'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
30
Brian
Leizza
24
Martin
Garay
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
История личных встреч
Институто Кордоба
Тигре
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|8 (1)
|0.33
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.08
|Joaquin Varela
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|0.46
|Brian Abel Luciatti
|3
|0.13
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.08
|Blas Armoa
|2
|0.08
|Кастро Алексис
|1
|0.04
|Молинас Аарон
|1
|0.04
|Brian Leizza
|1
|0.04
|Martin Garay
|0
|0
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Giuliano Cerato
|6
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|4
|2
|Ретеги Матео
|5
|0
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Agustin Obando
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
5
Институто Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
7
9
Институто Кордоба
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Тигре
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
10%
4
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
5
25%
6
43%
76-90
Забито
18
21
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
7
39%
7
33%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Пропущено
30
28
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
13%
6
21%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
5
17%
5
18%
46-60
8
27%
5
18%
61-75
7
23%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 2:2 Институто Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1
Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Результаты матчей
Институто Кордоба
Тигре
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
83
112
47
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
76
38
310
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
159
420
717
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 25
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|15.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|0:0
|24
|5
|10
|9
|22 - 24
|25
|24.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|13.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|14.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|15 - 10
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|22.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|12.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Сан-Лоренсо
|Cristian Nahuel Barrios
|2 6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9