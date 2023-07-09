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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 16'
Годой Крус
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Годой Крус
2.37
3.20
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Леонардо
Буриан
34
Damian
Fernandez
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
5
Ортега
Франсиско
42
Gianluca
Prestianni
21
Мендез
Начо
7
Jose
Florentin
19
Abiel
Osorio
10
Walter
Bou
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
25
Bruno
Sosa
32
Gonzalo
Abrego
27
Чинголани
Лусиано
13
Nicolas
Fernandez3
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
Велес Сарсфилд
5-3-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Годой Крус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
3:0
КДМЭП
3:2
С
0:1
С
0:2
С
0:1
П
3:0
П
1:4
П
2:2
П
1:4
П
1:1
П
2:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
0:4
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.36

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.17
Walter Bou 3 0.13
Пратто Лукас 3 (1) 0.13
Julian Fernandez 3 0.13
Abiel Osorio 2 0.08
Gianluca Prestianni 2 0.08
Elias Cabrera 1 0.04
Ортега Франсиско 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Jose Florentin 1 0.04
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 6 0.25
Salomon Rodriguez 4 0.17
Конечни Томас 4 0.17
Gonzalo Abrego 3 0.13
Родригес Диего II 3 (3) 0.13
Hernan Lopez 2 0.08
Enzo Larrosa 2 0.08
Nicolas Fernandez3 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Silvio Ulariaga 1 0.04
Julian Eseiza 1 0.04
Pier Barrios 0 0
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 6 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Damian Fernandez 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Elias Cabrera 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Hernan Lopez 6 0
Nicolas Fernandez3 6 0
Bruno Sosa 5 0
Lucas Arce 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Thomas Galdames 2 1
Родригес Диего II 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Braian Salvareschi 3 0
Enzo Larrosa 1 1
Cristian Nunez 2 0
Конечни Томас 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Matias Ramirez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Годой Крус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
4
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

3
20
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Годой Крус
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
25%
5
56%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
4
44%
3
19%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
5
25%
16-30
2
29%
5
25%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
4
40%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
6
26%
10
34%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
9%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
6
23%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
7
30%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Годой Крус

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4
3
9
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
6
1
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
15
8
5
18
1.5
9
14
3
20
2.5
4
19
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 0:0 24 10 7 7 30 - 25 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
15.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Велес Сарсфилд
 0:0 24 5 10 9 22 - 24 25
24.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 0:0 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
11.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
13.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 3 8 2 15 - 10 17
20.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
21.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
22.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Годой Крус
 0:0 13 3 4 6 9 - 16 13
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
14.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
17.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Сан-Лоренсо Cristian Nahuel Barrios 2 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Годой Крус
2.37
3.20
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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