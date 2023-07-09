Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Мендез
Начо
19
Abiel
Osorio
10
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Годой Крус
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.36
Среднее время на гол
51
66
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
59
69
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.17
|Walter Bou
|3
|0.13
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.13
|Julian Fernandez
|3
|0.13
|Abiel Osorio
|2
|0.08
|Gianluca Prestianni
|2
|0.08
|Elias Cabrera
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Jose Florentin
|1
|0.04
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|6
|0.25
|Salomon Rodriguez
|4
|0.17
|Конечни Томас
|4
|0.17
|Gonzalo Abrego
|3
|0.13
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.13
|Hernan Lopez
|2
|0.08
|Enzo Larrosa
|2
|0.08
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Silvio Ulariaga
|1
|0.04
|Julian Eseiza
|1
|0.04
|Pier Barrios
|0
|0
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|6
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Damian Fernandez
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|7
|0
|Hernan Lopez
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|6
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Thomas Galdames
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Braian Salvareschi
|3
|0
|Enzo Larrosa
|1
|1
|Cristian Nunez
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Matias Ramirez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Годой Крус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
4
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
3
20
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Годой Крус
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
11
24
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
25%
5
56%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
4
44%
3
19%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
5
25%
16-30
2
29%
5
25%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
4
40%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
6
26%
10
34%
76-90
Пропущено
23
26
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
9%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
6
23%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
7
30%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Годой Крус
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
48
74
39
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
158
518
914
320
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|23
|11
|7
|5
|31 - 21
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|29 - 17
|39
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 25
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|15.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|0:0
|24
|5
|10
|9
|22 - 24
|25
|24.
|23
|6
|6
|11
|17 - 30
|24
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|23
|5
|2
|16
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|9.
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|13.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|14.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|15 - 10
|17
|20.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|22.
|12
|4
|4
|4
|7 - 11
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|12.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|12
|1
|1
|10
|5 - 17
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Сан-Лоренсо
|Cristian Nahuel Barrios
|2 6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9