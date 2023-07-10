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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Велес Сарсфилд
1:1
Конец матча
Годой Крус
0'
19' Желтая карточка
Abiel Osorio
32' Желтая карточка
Чинголани Лусиано
41' Желтая карточка
Lucas Arce
1:0
56' Гол
Хианетти Лаутаро
1:1
74' Гол
Thomas Galdames
76' Желтая карточка
Thomas Galdames
76' Желтая карточка
Gonzalo Abrego
76' Красная карточка
Braian Salvareschi
90' Желтая карточка
Federico Rasmussen
90' Желтая карточка
Juan Andres Meli
90' Желтая карточка
Santiago Castro
90'+7
22
Леонардо
Буриан
34
Damian
Fernandez
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
5
Ортега
Франсиско
42
Gianluca
Prestianni
21
Мендез
Начо
7
Jose
Florentin
19
Abiel
Osorio
10
Walter
Bou
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
25
Bruno
Sosa
32
Gonzalo
Abrego
27
Чинголани
Лусиано
13
Nicolas
Fernandez3
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
Велес Сарсфилд
5-3-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Годой Крус

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
3:0
КДМЭП
3:2
С
0:1
С
0:2
С
0:1
П
3:0
П
1:4
П
2:2
П
1:4
П
1:1
П
2:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
0:4
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.36

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.17
Walter Bou 3 0.13
Пратто Лукас 3 (1) 0.13
Julian Fernandez 3 0.13
Abiel Osorio 2 0.08
Gianluca Prestianni 2 0.08
Elias Cabrera 1 0.04
Хианетти Лаутаро 1 0.04
Ортега Франсиско 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Jose Florentin 1 0.04
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0
Хара Леонардо 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 6 0.25
Salomon Rodriguez 4 0.17
Конечни Томас 4 0.17
Gonzalo Abrego 3 0.13
Родригес Диего II 3 (3) 0.13
Hernan Lopez 2 0.08
Enzo Larrosa 2 0.08
Thomas Galdames 1 0.04
Nicolas Fernandez3 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Silvio Ulariaga 1 0.04
Julian Eseiza 1 0.04
Pier Barrios 0 0
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 6 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Abiel Osorio 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Damian Fernandez 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Santiago Castro 1 0
Elias Cabrera 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Hernan Lopez 6 0
Nicolas Fernandez3 6 0
Lucas Arce 5 0
Bruno Sosa 5 0
Thomas Galdames 3 1
Braian Salvareschi 3 1
Federico Rasmussen 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Родригес Диего II 3 0
Enzo Larrosa 1 1
Cristian Nunez 2 0
Конечни Томас 2 0
Чинголани Лусиано 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Juan Andres Meli 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Matias Ramirez 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Годой Крус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
5
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

3
20
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Годой Крус
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
2
12%
3
30%
61-75
4
24%
5
50%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
5
25%
16-30
2
29%
5
25%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
4
40%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

24
30
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
6
25%
3
10%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
25%
10
33%
76-90

Пропущено

24
27
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
2
8%
5
19%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
6
22%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
7
29%
29%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0
Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Годой Крус

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
9
1.5
7
4
3
10
2.5
3
8
1
12
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
6
1
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
16
8
5
19
1.5
9
15
3
21
2.5
4
20
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 1:1 24 11 8 5 32 - 22 41
5.
Дефенса и Хустисия
 1:1 24 11 7 6 30 - 18 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
15.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 0:0 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 0:0 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 1:1 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Дефенса и Хустисия
 1:1 13 6 5 2 17 - 10 23
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
10.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
11.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
13.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Банфилд
 0:0 13 4 5 4 7 - 11 17
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
21.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
22.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 0:0 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 1:1 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 1:1 13 3 7 3 16 - 15 16
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
14.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
17.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 0:0 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 0:0 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Сан-Лоренсо Cristian Nahuel Barrios 2 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Lucas Arce получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Чинголани Лусиано получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Abiel Osorio получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус онлайн

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