Тур: 24.
1:1
Первый тайм: 41'
0'
0:1
6' ГолДе Ла Вега Педро
22' Желтая карточкаJuan Caceres
27' Желтая карточкаКардона Томас
1:1
37' ПенальтиNicolas Fernandez I
Ход матча
6'
22'
27'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
39 Tomas Ortiz
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ланус
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|12 (3)
|0.5
|Солари Сантьяго
|4
|0.17
|Gaston Togni
|3
|0.13
|Juan Bautista Miritello
|3 (1)
|0.13
|David Barbona
|2
|0.08
|Кардона Томас
|2
|0.08
|Facundo Gutierrez
|1
|0.04
|Gabriel Alanis
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.46
|Де Ла Вега Педро
|4
|0.17
|Franco Troyansky
|4
|0.17
|Franco Orozco
|3
|0.13
|Matias Esquivel
|2
|0.08
|Raul Loaiza
|2
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.08
|Jose Maria Canale
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|1
|0.04
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|10
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|2
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Nazareno Colombo
|5
|0
|Малатини Хулиан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|7
|2
|Leandro Diaz III
|7
|1
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Санчес-Миньо Хуан
|4
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Juan Caceres
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
10
Дефенса и Хустисия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
11
16
Дефенса и Хустисия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Ланус
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
5
38%
3
19%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
4
14%
5
16%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
7
24%
10
32%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
4
14%
3
10%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0
Ланус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ланус
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
48
65
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
56
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
914
914
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|1:1
|24
|11
|8
|5
|32 - 22
|41
|5.
|1:1
|24
|11
|7
|6
|30 - 18
|40
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|7
|7
|31 - 26
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|15.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|23 - 25
|25
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|0:0
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|1:1
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|1:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 10
|23
|9.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|13.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|14.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|20.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|21.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|22.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|1:1
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|12.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Сан-Лоренсо
|Cristian Nahuel Barrios
|2 6