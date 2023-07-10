Тур: 24.
2:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолДе Ла Вега Педро
22' Желтая карточкаJuan Caceres
28' Желтая карточкаКардона Томас
31' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
45' Желтая карточкаAgustin Sant'Anna
46' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
0:2
48' ГолFranco Orozco
1:2
76' Гол в свои воротаМоралес Лаутаро
77' Желтая карточкаLeandro Diaz III
79' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
2:2
84' ГолNazareno Colombo
90'+6
Ход матча
5'
22'
28'
48'
76'
1:2
77'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
39 Tomas Ortiz
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
43 Dylan Aquino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ланус
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|12 (3)
|0.5
|Солари Сантьяго
|4
|0.17
|Gaston Togni
|3
|0.13
|Juan Bautista Miritello
|3 (1)
|0.13
|David Barbona
|2
|0.08
|Кардона Томас
|2
|0.08
|Facundo Gutierrez
|1
|0.04
|Gabriel Alanis
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|11 (4)
|0.46
|Де Ла Вега Педро
|4
|0.17
|Franco Orozco
|4
|0.17
|Franco Troyansky
|4
|0.17
|Matias Esquivel
|2
|0.08
|Raul Loaiza
|2
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|2 (2)
|0.08
|Jose Maria Canale
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Брагьери Диего
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|1
|0.04
|Luciano Boggio
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|10
|0
|Facundo Gutierrez
|5
|2
|Agustin Sant'Anna
|6
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Nazareno Colombo
|5
|0
|Малатини Хулиан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Nicolas Fernandez I
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|7
|2
|Leandro Diaz III
|8
|1
|Tomas Belmonte
|7
|1
|Luciano Boggio
|4
|2
|Санчес-Миньо Хуан
|5
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Juan Caceres
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Frank Kudelka
|1
|1
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Brian Aguilar
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Брагьери Диего
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
13
Дефенса и Хустисия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
11
16
Дефенса и Хустисия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Ланус
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
18
29
Голы по времени матча
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
4
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
5
28%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
5
33%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
5
38%
3
19%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
30
34
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
7
23%
10
29%
29%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
5
17%
4
12%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
5
25%
2
9%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
4
20%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0
Ланус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Ланус
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
83
58
65
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
112
56
49
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
1014
1014
222
321
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 8
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8