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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Дефенса и Хустисия
2:2
Конец матча
Ланус
0'
0:1
5' Гол
Де Ла Вега Педро
22' Желтая карточка
Juan Caceres
28' Желтая карточка
Кардона Томас
31' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
45' Желтая карточка
Agustin Sant'Anna
46' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
0:2
48' Гол
Franco Orozco
1:2
76' Гол в свои ворота
Моралес Лаутаро
77' Желтая карточка
Leandro Diaz III
79' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
2:2
84' Гол
Nazareno Colombo
90'+6
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
17
Моралес
Лаутаро
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
8
Luciano
Boggio
40
Julian
Fernandez
II
7
Акоста
Лаутаро
10
Де
Ла
Вега
Педро
18
Leandro
Diaz
III
11
Franco
Orozco
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ланус

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
КС
0:3
КДМЭП
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
П
1:0
ТМК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 12 (3) 0.5
Солари Сантьяго 4 0.17
Gaston Togni 3 0.13
Juan Bautista Miritello 3 (1) 0.13
David Barbona 2 0.08
Кардона Томас 2 0.08
Facundo Gutierrez 1 0.04
Gabriel Alanis 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Lautaro Tomas Escalante 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 11 (4) 0.46
Де Ла Вега Педро 4 0.17
Franco Orozco 4 0.17
Franco Troyansky 4 0.17
Matias Esquivel 2 0.08
Raul Loaiza 2 0.08
Жозе Густаво Санд 2 (2) 0.08
Jose Maria Canale 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Брагьери Диего 1 0.04
Tomas Belmonte 1 0.04
Luciano Boggio 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 10 0
Facundo Gutierrez 5 2
Agustin Sant'Anna 6 0
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Nazareno Colombo 5 0
Малатини Хулиан 4 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Nicolas Fernandez I 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Rodrigo Bogarin 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 7 2
Leandro Diaz III 8 1
Tomas Belmonte 7 1
Luciano Boggio 4 2
Санчес-Миньо Хуан 5 0
Jose Maria Canale 3 1
Агилар Фелипе 3 0
Де Ла Вега Педро 3 0
Juan Caceres 3 0
Braian Aguirre 3 0
Frank Kudelka 1 1
Lucas Acosta II 2 0
Raul Loaiza 2 0
Franco Orozco 2 0
Brian Aguilar 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Брагьери Диего 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ланус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
13
Дефенса и Хустисия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ланус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

11
16
Дефенса и Хустисия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Ланус
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

18
29

Голы по времени матча

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
6%
4
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
5
28%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
5
33%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
5
38%
3
19%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

30
34
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
7
23%
10
29%
29%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
5
17%
4
12%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
5
25%
2
9%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
4
20%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0
Ланус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Ланус

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
8
1.5
6
5
1
12
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
6
1.5
4
9
1
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
10
14
1.5
10
14
2
22
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 24 11 8 5 33 - 23 41
5.
Дефенса и Хустисия
 24 11 7 6 31 - 19 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
15.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
10.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
11.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
13.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
21.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
22.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
14.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
17.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ланус Leandro Diaz III 11 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Ланус Leandro Diaz III 1 8
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Весь список
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