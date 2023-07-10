Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
36'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.74 Победа «Банфилд»
-
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
27 Pedro Souto
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
Главный тренер: Nestor Piccoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Tomas Sives
-
15 Franco Vega
-
-
-
Главный тренер: Federico Vilar
История личных встреч
Банфилд
Арсенал Саранди
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.21
|Juan Bisanz
|5 (2)
|0.21
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.04
|Чавес Андрес
|1
|0.04
|Sebastian Sosa II
|1
|0.04
|Aaron Quiroz
|1
|0.04
|Emanuel Olivera
|0
|0
|Nicolas Sosa
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.17
|Леал Луиш
|3
|0.13
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.08
|Flabian Londono
|2
|0.08
|Tiago Banega
|1
|0.04
|Facundo Pons
|1
|0.04
|Спорле Адриан
|1
|0.04
|Joaquin Pombo
|1
|0.04
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Алеман Брайн
|6
|0
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Juan Bisanz
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Alejandro Maciel
|3
|0
|Aaron Quiroz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Mateo Perez
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|6
|1
|Lucas Souto
|7
|0
|Facundo Pons
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Santiago Toloza
|5
|0
|Flabian Londono
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Brian Guzman
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Gonzalo Muscia
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Арсенал Саранди
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Арсенал Саранди
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
6
7
Банфилд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
14%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 12
3
27%
3
18%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
14%
2
13%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Пропущено
33
32
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
6
18%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
9
27%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Результаты матчей
Банфилд
Арсенал Саранди
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
6 раз 50%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
48
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
1112
419
518
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|17
|3
|4
|42 - 15
|54
|2.
|23
|13
|5
|5
|38 - 20
|44
|3.
|24
|11
|10
|3
|22 - 9
|43
|4.
|1:1
|24
|11
|8
|5
|32 - 22
|41
|5.
|1:1
|24
|11
|7
|6
|30 - 18
|40
|6.
|24
|10
|9
|5
|27 - 19
|39
|7.
|24
|10
|7
|7
|31 - 26
|37
|8.
|23
|9
|9
|5
|30 - 25
|36
|9.
|23
|10
|4
|9
|20 - 21
|34
|10.
|23
|9
|6
|8
|26 - 19
|33
|11.
|23
|9
|5
|9
|25 - 22
|32
|12.
|24
|9
|5
|10
|25 - 27
|32
|13.
|24
|8
|8
|8
|31 - 31
|32
|14.
|23
|7
|9
|7
|20 - 21
|30
|15.
|23
|7
|9
|7
|24 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|19 - 22
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 30
|28
|18.
|24
|7
|7
|10
|22 - 22
|28
|19.
|24
|7
|7
|10
|22 - 27
|28
|20.
|23
|6
|9
|8
|20 - 27
|27
|21.
|24
|6
|8
|10
|18 - 30
|26
|22.
|23
|5
|10
|8
|22 - 27
|25
|23.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|17 - 30
|25
|24.
|24
|5
|10
|9
|23 - 25
|25
|25.
|23
|5
|9
|9
|17 - 25
|24
|26.
|23
|4
|12
|7
|19 - 27
|24
|27.
|23
|4
|7
|12
|16 - 27
|19
|28.
|0:0
|24
|5
|3
|16
|16 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|21 - 5
|30
|2.
|13
|8
|5
|0
|12 - 0
|29
|3.
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|4.
|1:1
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|5.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|8.
|1:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 10
|23
|9.
|11
|6
|4
|1
|12 - 4
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|15 - 11
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|12.
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|13.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|14.
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|15.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|16.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|17.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|18.
|12
|5
|2
|5
|9 - 8
|17
|19.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|20.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|21.
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|22.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|23.
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|24.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|25.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|28.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|3.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|5.
|1:1
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|6.
|11
|3
|5
|3
|10 - 9
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|8 - 14
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|12.
|11
|2
|6
|3
|10 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|5 - 9
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|18.
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|19.
|11
|1
|6
|4
|6 - 11
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|21.
|12
|1
|6
|5
|7 - 14
|9
|22.
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|23.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|24.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|25.
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|26.
|12
|1
|5
|6
|8 - 17
|8
|27.
|12
|1
|3
|8
|7 - 15
|6
|28.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Сан-Лоренсо
|Cristian Nahuel Barrios
|2 6