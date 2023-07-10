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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Банфилд
0:0
Первый тайм: 45'
Арсенал Саранди
0'
36' Желтая карточка
Ремеди Эрик

Ход матча

36'
Ремеди Эрик
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Арсенал Саранди
2.00
3.50
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
2
Ignacio
Gariglio
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
24
Daniel
Lucero
18
Gonzalo
Muscia
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
27
Lucas
Brochero
36
Flabian
Londono
Банфилд
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Арсенал Саранди

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
С
1:0
С
1:2
П
1:3
П
3:1
П
4:1
П
1:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (1) 0.21
Juan Bisanz 5 (2) 0.21
Алеман Брайн 1 (1) 0.04
Чавес Андрес 1 0.04
Sebastian Sosa II 1 0.04
Aaron Quiroz 1 0.04
Emanuel Olivera 0 0
Nicolas Sosa 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.17
Леал Луиш 3 0.13
Brian Guzman 2 (1) 0.08
Flabian Londono 2 0.08
Tiago Banega 1 0.04
Facundo Pons 1 0.04
Спорле Адриан 1 0.04
Joaquin Pombo 1 0.04
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 6 1
Alejandro Cabrera 4 2
Алеман Брайн 6 0
Ремеди Эрик 6 0
Emanuel Olivera 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Juan Bisanz 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Alejandro Maciel 3 0
Aaron Quiroz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Mateo Perez 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 6 1
Lucas Souto 7 0
Facundo Pons 6 0
Спорле Адриан 4 1
Santiago Toloza 5 0
Flabian Londono 3 1
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Brian Guzman 2 0
Tiago Banega 2 0
Gonzalo Muscia 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Арсенал Саранди
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Арсенал Саранди
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

6
7
Банфилд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
14%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 12
3
27%
3
18%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
14%
2
13%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Пропущено

33
32
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
6
18%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
9
27%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0
Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Архентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2

Результаты матчей

Банфилд
Арсенал Саранди

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
6 раз 50%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 30%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
1
11
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
8
3
8
1.5
1
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
11
12
4
19
1.5
5
18
1
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 1:1 24 11 8 5 32 - 22 41
5.
Дефенса и Хустисия
 1:1 24 11 7 6 30 - 18 40
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 24 10 7 7 31 - 26 37
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Атлетико Платенсе
 24 9 5 10 25 - 27 32
13.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
15.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
18.
Сармьенто
 24 7 7 10 22 - 22 28
19.
Тигре
 24 7 7 10 22 - 27 28
20.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
21.
Институто Кордоба
 24 6 8 10 18 - 30 26
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 0:0 24 6 7 11 17 - 30 25
24.
Велес Сарсфилд
 24 5 10 9 23 - 25 25
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 0:0 24 5 3 16 16 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 1:1 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Дефенса и Хустисия
 1:1 13 6 5 2 17 - 10 23
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
10.
Атлетико Платенсе
 13 6 4 3 15 - 11 22
11.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
12.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
13.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
15.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
16.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
17.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Банфилд
 0:0 13 4 5 4 7 - 11 17
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
21.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
22.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 0:0 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 1:1 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 1:1 13 3 7 3 16 - 15 16
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
10.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
11.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
14.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
15.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
16.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
17.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
18.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 0:0 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 0:0 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Сан-Лоренсо Cristian Nahuel Barrios 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Арсенал Саранди
2.00
3.50
7.70
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