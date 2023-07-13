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Норвегия: Кубок
2023-2024

Хам-Кам
0:1
Второй тайм: 61'
Будё-Глимт
0'
0:1
55' Гол
Грёнбек Альберт

Ход матча

55'
0:1
Грёнбек Альберт

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Будё-Глимт
6.60
4.94
1.85
Все Коэффициенты
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
2
Конгсро
Вегар
17
Видесхейм-Пауль
Расмус
11
Tore
Andre
Soeraas
19
Куртович
Виллиам
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Хам-Кам
5-4-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Будё-Глимт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Т
3:0
Т
2:2
Т
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видесхейм-Пауль Расмус 5 1
Jonas Enkerud 4 0.8
Benjamin Thoresen Faraas 4 0.8
Удаль Хенрик 3 0.6
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.2
Киркеволд Пол 1 0.2
Шельстад Фредрик 1 0.2
Кьяергор Оливер 1 0.2
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.2
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.6
Грёнбек Альберт 3 0.6
Салтнес Ульрик 1 0.2
Берг Патрик 1 0.2
Мумбанья Фарис 1 0.2
Бьортуфт Один Лурас 1 0.2

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 1 0
Куртович Виллиам 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Амаль 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Хам-Кам
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

21
3
Хам-Кам
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

21
3

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
3
7 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
3
100%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
6
29%
4
44%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3

Результаты матчей

Хам-Кам
Будё-Глимт

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:5
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:5
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше
3
1
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше
3
1
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
2 Хьельсос
0 КФУМ Осло
8 Рёуфосс
5 Викинг
1/4 финала
3 Молде
1 Сарпсборг-08
3 Волеренга
2 Бранн
Хам-Кам
Будё-Глимт
Хьельсос
Рёуфосс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
Бранн Педерсен Торе 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Г О О О О Л - Альберт Гроенбек бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Будё-Глимт
6.60
4.94
1.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт онлайн

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