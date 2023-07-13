Ход матча
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
24 Henrik Osnes
-
-
-
14 Arman Nouri
-
-
-
Главный тренер: Эйвинд Кампен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Aridon Racaj
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Хьельсос
Рёуфосс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Хьельсос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jens Bonde Aslaksrud
|4
|0.8
|Rasmus Eggen Vinge
|2
|0.4
|Simen Olafsen
|1
|0.2
|Eivind Froehaug Willumsen
|1
|0.2
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браттбакк Филип
|4 (1)
|0.8
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.4
|Andreas Osterud
|2
|0.4
|Loris Mettler
|2 (1)
|0.4
|Erik Froeysa
|1
|0.2
|Magnus Fagernes
|1
|0.2
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.2
|Kodjo Somesi
|1
|0.2
Карточки
Хьельсос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Jamal Deen Haruna
|1
|0
|Torjus Engebakken
|1
|0
Результаты матчей
Хьельсос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Хьельсос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
5
36%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Хьельсос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вард Хёугесунн - Хьельсос 1:2 Хьельсос - Эгерсунд 0:1 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1
Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1 Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Олесунн 2 1:0 Флеккерёй - Хьельсос 1:0 Хьельсос - Эрн-Хортен 1:0 Люн - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Арендал 3:1 Хьельсос - Уллерн 1:0 Хьельсос - Фригг 3:0 Хьельсос - Аскер 2:0
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1
Результаты матчей
Хьельсос
Рёуфосс
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
4
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хьельсос
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|8
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|6
|Хам-Кам
|Видесхейм-Пауль Расмус
|5
|Стрёмсгодсет
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|4
|Тромсё
|Malick Diouf
|1 1
|Йеллеросен
|Kristian Emil Bjorndalen
|1
|Лиллестрём
|Скьярштейн Кнут-Андре
|1
|Сарпсборг-08
|Утвик Бьорн
|1
|Бранн
|Педерсен Торе
|1