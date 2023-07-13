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Норвегия: Кубок
2023-2024

Хьельсос
1:0
Второй тайм: 61'
Рёуфосс
0'
1:0
60' Гол
Rasmus Eggen Vinge

Ход матча

60'
Rasmus Eggen Vinge
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хьельсос
Ничья
Рёуфосс
3.50
3.48
3.20
Все Коэффициенты
1
William
Da
Rocha
16
Sebastian
Ottesen
15
Markus
Welinder
22
Sigurd
Tveter
Martinussen
26
Ola
Bjoernland
10
Ahmad
Adil
Abbas
7
Jacob
Blixt
Flaten
21
Victor
Halvorsen
8
Eivind
Froehaug
Willumsen
9
Jens
Bonde
Aslaksrud
11
Rasmus
Eggen
Vinge
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
10
Loris
Mettler
6
Haakon
Butli
Hammer
18
Kodjo
Somesi
7
Andreas
Osterud
9
Хельмерсен
Андреас
Хьельсос
4-4-2
Рёуфосс
5-3-2

История личных встреч

Хьельсос
Рёуфосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВД
2:1
ВД
2:2
ВД
2:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Хьельсос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jens Bonde Aslaksrud 4 0.8
Rasmus Eggen Vinge 2 0.4
Simen Olafsen 1 0.2
Eivind Froehaug Willumsen 1 0.2
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браттбакк Филип 4 (1) 0.8
Хельмерсен Андреас 2 0.4
Andreas Osterud 2 0.4
Loris Mettler 2 (1) 0.4
Erik Froeysa 1 0.2
Magnus Fagernes 1 0.2
Jamal Deen Haruna 1 0.2
Kodjo Somesi 1 0.2

Карточки

Хьельсос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 1 0
Jamal Deen Haruna 1 0
Torjus Engebakken 1 0

Результаты матчей

Хьельсос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Хьельсос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Хьельсос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
5
36%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Хьельсос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вард Хёугесунн - Хьельсос 1:2 Хьельсос - Эгерсунд 0:1 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 Хьельсос - Фрам Ларвик 1:1
Гроруд - Хьельсос 0:1 Хьельсос - Волеренга-2 2:1 Хьельсос - Дьерв 2:1 Трефф - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Стабек 3:1 Хьельсос - Нутодден 4:1 Фолло - Хьельсос 2:2 Браттвог - Хьельсос 0:0 Хьельсос - Олесунн 2 1:0 Флеккерёй - Хьельсос 1:0 Хьельсос - Эрн-Хортен 1:0 Люн - Хьельсос 2:0 Хьельсос - Арендал 3:1 Хьельсос - Уллерн 1:0 Хьельсос - Фригг 3:0 Хьельсос - Аскер 2:0
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1

Результаты матчей

Хьельсос
Рёуфосс

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
4
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хьельсос
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
3
1
1/8 финала
3 Молде
0 Стрёмсгодсет
3 Согндаль
4 Сарпсборг-08
0 Стйордалс Блинк
5 Волеренга
1 Браттвог
7 Бранн
0 Йовик-Люн
5 Хам-Кам
3 Будё-Глимт
2 Тромсё
2 Хьельсос
0 КФУМ Осло
8 Рёуфосс
5 Викинг
1/4 финала
3 Молде
1 Сарпсборг-08
3 Волеренга
2 Бранн
Хам-Кам
Будё-Глимт
Хьельсос
Рёуфосс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 8
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 6
Хам-Кам Видесхейм-Пауль Расмус 5
Стрёмсгодсет Браут-Брюнес Джонатан 5
Хам-Кам Jonas Enkerud 4
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Malick Diouf 1 1
Йеллеросен Kristian Emil Bjorndalen 1
Лиллестрём Скьярштейн Кнут-Андре 1
Сарпсборг-08 Утвик Бьорн 1
Бранн Педерсен Торе 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Г О О О О Л - Rasmus Eggen Vinge бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьельсос
Ничья
Рёуфосс
3.50
3.48
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьельсос 1:0 Рёуфосс онлайн

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