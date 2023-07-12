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  4. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Барселона Гуаякиль
1:1
Второй тайм: 49'
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
29' Гол
Мартинес Фидель
35' Желтая карточка
Корозо Дженнер
1:1
45' Гол
Leonardo Godoy

Ход матча

29'
Мартинес Фидель
1:0
35'
Корозо Дженнер
 
45'
1:1
Leonardo Godoy
46'
 
Муньос Эсекьель
Santiago Nunez
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.50
3.05
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Javier
Burrai
16
Перласа
Педро
29
Joshue
Quinonez
3
Lucas
Sosa
34
Segundo
Portocarrero
13
Корозо
Дженнер
17
Гайбор
Фернандо
22
Leonai
11
Мартинес
Фидель
14
Francisco
Fydriszewski
32
Jonathan
Jesus
Bauman
21
Андухар
Марьяно
18
Juan
Guasone
26
Лолло
Лусиано
4
Santiago
Nunez
29
Leonardo
Godoy
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
13
Gaston
Benedetti
16
Mauro
Menzdez
10
Рольхейсер
Бенхамин
9
Каррильо
Гидо
Барселона Гуаякиль
Эстудиантес Ла Плата

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Эстудиантес Ла Плата

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:3
КЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
51

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Фидель 1 1
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 0.43
Leonardo Godoy 3 0.43
Каррильо Гидо 2 0.29
Eros Mancuso 2 0.29
Рольхейсер Бенхамин 2 (1) 0.29
Пьятти Пабло 1 0.14
Santiago Nunez 1 0.14

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корозо Дженнер 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андухар Марьяно 3 1
Лолло Лусиано 3 1
Juan Guasone 2 0
Santiago Nunez 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Gaston Benedetti 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
9
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Барселона Гуаякиль - Серро Портеньо 2:2 Барселона Гуаякиль - Универсидад Католика Кито 1:2 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2
Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эль-Насьональ Кито - Барселона Гуаякиль 4:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайа 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

4:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Эмелек
 6 2 3 1 7 - 7 9
3.
Данубио
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 8 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Эмелек
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Уракан
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Santiago Nunez уходит с поля. Муньос Эсекьель выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.50
3.05
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Барселона Гуаякиль 1:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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