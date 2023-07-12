0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
20'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Биду
14
Каэтано
Жоао
26
Биро
28
Adson
21
Diego
Romero
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
14
Jose
Bolivar
36
Piero
Quispe
11
Luis
Urruti
20
Валера
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
21 БидуЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
26 БироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 AdsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
-
47 Tchoca
-
16 Vitor Meer
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
-
21 Diego RomeroВратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиЗащитник
-
14 Jose BolivarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Piero QuispeПолузащитник
-
11 Luis UrrutiНападающий
-
20 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Piero Guzman
-
-
17 Jose Rivera1
-
-
77 Yuriel Celi
-
-
37 Alvaro Rojas
-
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Эмануэль
|1
|0.14
|Matias Di Benedetto
|1
|0.14
|Williams Riveros III
|1
|0.14
|Валера Алекс
|1
|0.14
|Piero Quispe
|1
|0.14
|Alexander Succar
|1 (1)
|0.14
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Гедес Мартин
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Rodrigo Urena
|2
|0
|Luis Urruti
|2
|0
|Alfonso Barco
|2
|0
|Nelson Cabanillas
|0
|1
|Корсо Альдо
|1
|0
|Поло Энди
|1
|0
|Карвальо Хосе
|1
|0
|Калькатерра Орасио
|1
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Jorge Murrugarra
|1
|0
|Jose Rivera1
|1
|0
|Hugo Ancajima
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
5
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Академия Кантолао - Университарио Депортес Лима 1:4 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 2:0 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сенсьяно - Университарио Депортес Лима 1:1
Спорт Уанкайо - Университарио Депортес Лима 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:0 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0
Результаты матчей
Коринтианс
Университарио Депортес Лима
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Университарио Депортес Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 3