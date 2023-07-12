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  4. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Коринтианс
0:0
Первый тайм: 38'
Университарио Депортес Лима
0'
20' Желтая карточка
Luis Urruti

Ход матча

20'
 
Luis Urruti
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Университарио Депортес Лима
1.77
3.57
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Мигель
Карлос
21
Биду
25
Мендес
Бруно
II
14
Каэтано
Жоао
2
Рамуш
Рафаэл
26
Биро
20
Жулиано
де
Паула
27
Педринью
Роша
30
Араужо
Матеус
41
Виейра
Фелипе
28
Adson
21
Diego
Romero
29
Корсо
Альдо
5
Matias
Di
Benedetto
3
Williams
Riveros
III
24
Поло Энди
14
Jose
Bolivar
18
Rodrigo
Urena
23
Jorge
Murrugarra
36
Piero
Quispe
11
Luis
Urruti
20
Валера
Алекс
Коринтианс
Университарио Депортес Лима

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Эмануэль 1 0.14
Matias Di Benedetto 1 0.14
Williams Riveros III 1 0.14
Валера Алекс 1 0.14
Piero Quispe 1 0.14
Alexander Succar 1 (1) 0.14

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Rodrigo Urena 2 0
Luis Urruti 2 0
Alfonso Barco 2 0
Nelson Cabanillas 0 1
Корсо Альдо 1 0
Поло Энди 1 0
Карвальо Хосе 1 0
Калькатерра Орасио 1 0
Williams Riveros III 1 0
Jorge Murrugarra 1 0
Jose Rivera1 1 0
Hugo Ancajima 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Академия Кантолао - Университарио Депортес Лима 1:4 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 2:0 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сенсьяно - Университарио Депортес Лима 1:1
Спорт Уанкайо - Университарио Депортес Лима 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:0 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0

Результаты матчей

Коринтианс
Университарио Депортес Лима

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Университарио Депортес Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Эмелек
 6 2 3 1 7 - 7 9
3.
Данубио
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 8 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Эмелек
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Уракан
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Luis Urruti получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Университарио Депортес Лима
1.77
3.57
7.70
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Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима онлайн

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Коринтианс
Университарио Депортес Лима
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