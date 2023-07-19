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  4. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Университарио Депортес Лима
1:2
Второй тайм: 90+'
Коринтианс
0'
10' Желтая карточка
Оливейра Руан
12' Желтая карточка
Корсо Альдо
16' Желтая карточка
Каэтано Жоао
0:1
70' Гол
Майкон Барберан
1:1
76' Пенальти
Флорес Эдисон
88' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
1:2
90' Гол
Райан
90' Желтая карточка
Райан
21
Diego
Romero
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
24
Поло Энди
27
Nelson
Cabanillas
18
Rodrigo
Urena
16
Перес
Гедес
Мартин
36
Piero
Quispe
11
Luis
Urruti
15
Эррера
Эмануэль
22
Мигель
Карлос
25
Мендес
Бруно
II
14
Каэтано
Жоао
34
Мурильо
Джейсон
2
Рамуш
Рафаэл
21
Биду
33
Оливейра
Руан
20
Жулиано
де
Паула
28
Adson
41
Виейра
Фелипе
10
Роджер
Университарио Депортес Лима
Коринтианс

История личных встреч

Университарио Депортес Лима
Коринтианс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Эмануэль 1 0.13
Matias Di Benedetto 1 0.13
Williams Riveros III 1 0.13
Валера Алекс 1 0.13
Piero Quispe 1 0.13
Флорес Эдисон 1 (1) 0.13
Alexander Succar 1 (1) 0.13
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.5
Виейра Фелипе 1 0.5
Майкон Барберан 1 0.5

Карточки

Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 3 0
Rodrigo Urena 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Корсо Альдо 2 0
Luis Urruti 2 0
Alfonso Barco 2 0
Nelson Cabanillas 0 1
Валера Алекс 0 1
Поло Энди 1 0
Карвальо Хосе 1 0
Калькатерра Орасио 1 0
Williams Riveros III 1 0
Jorge Murrugarra 1 0
Jose Rivera1 1 0
Hugo Ancajima 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Оливейра Руан 1 0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Университарио Депортес Лима
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
1
Университарио Депортес Лима
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Университарио Депортес Лима - Унион Комерсио 2:0 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Академия Кантолао - Университарио Депортес Лима 1:4 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 2:0
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сенсьяно - Университарио Депортес Лима 1:1 Спорт Уанкайо - Университарио Депортес Лима 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:0 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
Коринтианс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Университарио Депортес Лима
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Эмелек
 6 2 3 1 7 - 7 9
3.
Данубио
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 8 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 1:1 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Эмелек
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1:1 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Уракан
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 1:1 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
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Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Каэтано Жоао получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Корсо Альдо получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Оливейра Руан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Университарио Депортес Лима
    Ничья
    Коринтианс
    2.45
    3.05
    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Университарио Депортес Лима 1:2 Коринтианс онлайн

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    Университарио Депортес Лима
    Коринтианс
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