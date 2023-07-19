1:2
Второй тайм: 90+'
0'
10' Желтая карточкаОливейра Руан
12' Желтая карточкаКорсо Альдо
16' Желтая карточкаКаэтано Жоао
0:1
70' ГолМайкон Барберан
1:1
76' ПенальтиФлорес Эдисон
88' Желтая карточкаМурильо Джейсон
1:2
90' ГолРайан
90' Желтая карточкаРайан
Ход матча
10'
12'
16'
59'
60'
70'
0:1
76'
1:1
88'
90'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Diego
Romero
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
36
Piero
Quispe
11
Luis
Urruti
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
28
Adson
10
Роджер
- Основной состав
-
21 Diego RomeroВратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Piero QuispeПолузащитник
-
11 Luis UrrutiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Piero Guzman
-
-
14 Jose Bolivar
-
-
37 Alvaro Rojas
-
17 Jose Rivera1
-
77 Yuriel Celi
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Нападающий
-
10 РоджерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
49 РайанПолузащитник
-
26 БироНападающий
-
-
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Университарио Депортес Лима
Коринтианс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Эмануэль
|1
|0.13
|Matias Di Benedetto
|1
|0.13
|Williams Riveros III
|1
|0.13
|Валера Алекс
|1
|0.13
|Piero Quispe
|1
|0.13
|Флорес Эдисон
|1 (1)
|0.13
|Alexander Succar
|1 (1)
|0.13
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райан
|1
|0.5
|Виейра Фелипе
|1
|0.5
|Майкон Барберан
|1
|0.5
Карточки
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Гедес Мартин
|3
|0
|Rodrigo Urena
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Корсо Альдо
|2
|0
|Luis Urruti
|2
|0
|Alfonso Barco
|2
|0
|Nelson Cabanillas
|0
|1
|Валера Алекс
|0
|1
|Поло Энди
|1
|0
|Карвальо Хосе
|1
|0
|Калькатерра Орасио
|1
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Jorge Murrugarra
|1
|0
|Jose Rivera1
|1
|0
|Hugo Ancajima
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
|Оливейра Руан
|1
|0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Университарио Депортес Лима
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
1
Университарио Депортес Лима
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Университарио Депортес Лима - Унион Комерсио 2:0 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Академия Кантолао - Университарио Депортес Лима 1:4 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 2:0
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сенсьяно - Университарио Депортес Лима 1:1 Спорт Уанкайо - Университарио Депортес Лима 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:0 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
Коринтианс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Университарио Депортес Лима
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3