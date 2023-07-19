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  4. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Ботафого Рио-де-Жанейро
1:0
Первый тайм: 23'
Патронато Парана
0'
1:0
3' Гол
Henrique Luis

Ход матча

3'
Henrique Luis
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Патронато Парана
1.45
9.10
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандес
Роберто
III
24
Ди
Пласидо
Леонель
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
6
Че
Че
20
Matias
Segovia
10
Зауэр
Густаво
11
Henrique
Luis
39
Janderson
27
Matias
Budino
36
Joel
Ghiraldello
5
Доминго
Николас
13
Охеда
Серхио
3
Facundo
Cobos
25
Kevin
Gonzalez
15
Fabio
Vazquez
33
Valentin
Pereyra
11
Gaston
Novero
9
Enzo
Diaz
10
Jorge
Valdez
II
Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 0.25
Виктор Жоао II 2 0.25
Соарес Франсиско 2 (1) 0.25
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.13
Marlon Freitas 1 0.13
Adryelson 1 0.13
Зауэр Густаво 1 0.13
Janderson 1 0.13
Henrique Luis 1 0.13
Че Че 1 (1) 0.13
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 3 0
Marlon Freitas 1 1
Марсал Фернандо 2 0
Куэста Виктор 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Угу Мигель 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Охеда Серхио 1 0
Доминго Николас 1 0
Jorge Valdez II 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Патронато Парана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Патронато Парана - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Альварадо - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Депортиво Фландрия 3:1
Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1 Сан-Мартин Сан-Хуан - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Дефенсорес Юнидос 1:0 Патронато Парана - Альмиранте Браун 0:1 Гильермо Браун - Патронато Парана 0:0 Мелгар - Патронато Парана 5:0 Агропекуарио - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Альмагро 1:0 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Сан-Тельмо - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Темперлей 3:1 Сан-Мартин Тукуман - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Мелгар 4:1 Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 6 3 3 0 10 - 2 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 6 2 4 0 10 - 5 10
3.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 8 - 16 4
4.
Магальянес
 6 0 4 2 8 - 13 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 6 3 2 1 9 - 7 11
2.
Эмелек
 6 2 3 1 7 - 7 9
3.
Данубио
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 8 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Аудакс Итальяно
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Сантос
 6 1 2 3 3 - 5 5
4.
Блуминг
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 6 5 0 1 15 - 8 15
2.
Америка Минейро
 6 3 1 2 12 - 8 10
3.
Мильонариос
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Пеньяроль
 6 0 0 6 4 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Университарио Депортес Лима
 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 1 4 2 - 6 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 1 2 0 5 - 1 5
3.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Эмелек
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 7 - 4 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Блуминг
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Америка Минейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Магальянес
 3 0 1 2 3 - 8 1
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Уракан
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Америка Минейро
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Мильонариос
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университарио Депортес Лима
 3 1 0 2 1 - 3 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Janderson сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Луис Энрике бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Патронато Парана
1.45
9.10
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Патронато Парана онлайн

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