1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолHenrique Luis
25' Желтая карточкаValentin Pereyra
44' Желтая карточкаJanderson
54' Желтая карточкаСампайо Филипе
1:1
67' ГолDamian Arce
71' Желтая карточкаDamian Arce
74' Желтая карточкаУгу Мигель
88' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
90'+6
Ход матча
3'
1:0
25'
44'
54'
67'
1:1
71'
72'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
39
Janderson
13
Охеда
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Igo Gabriel
-
12 Lucas Perri
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 Mateo Levato
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.25
|Виктор Жоао II
|2
|0.25
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.25
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.13
|Marlon Freitas
|1
|0.13
|Adryelson
|1
|0.13
|Зауэр Густаво
|1
|0.13
|Janderson
|1
|0.13
|Henrique Luis
|1
|0.13
|Че Че
|1 (1)
|0.13
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Arce
|1
|0.5
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль да Сильва
|3
|0
|Marlon Freitas
|1
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Janderson
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Охеда Серхио
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Damian Arce
|1
|0
|Jorge Valdez II
|1
|0
|Valentin Pereyra
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Патронато Парана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
1
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Патронато Парана - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Альварадо - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Депортиво Фландрия 3:1
Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1 Сан-Мартин Сан-Хуан - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Дефенсорес Юнидос 1:0 Патронато Парана - Альмиранте Браун 0:1 Гильермо Браун - Патронато Парана 0:0 Мелгар - Патронато Парана 5:0 Агропекуарио - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Альмагро 1:0 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Сан-Тельмо - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Темперлей 3:1 Сан-Мартин Тукуман - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Мелгар 4:1 Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Патронато Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
11
44
26
17
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 2
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|10 - 5
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|4.
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3